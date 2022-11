Nenhum homem é o partido

Entornointeligente.com /

Nem João Ferreira , nem João Oliveira, nem Bernardino Soares. O PCP escolheu alguém com a «ficha limpa» para recomeçar. Está longe de ser um desconhecido dentro do partido, mas é uma surpresa absoluta para quem acompanha o PCP do lado de fora.

Não foi a imprensa, no sentido do mediatismo, que escolheu Paulo Raimundo . As redes sociais também não tiveram influência nenhuma — há outros comunistas com contas muito activas que foram ultrapassados. Essa é uma lição que o PCP volta a dar-nos. Manda quem sempre mandou: o comité central, em circuito fechado (e sem deixar escapar nada).

O currículo do novo líder , que é confirmado na próxima semana, foi divulgado pelo PCP no sábado e descreve-o cuidadosamente (há o pormenor delicioso de dizer que os pais são de Beja antes de assumir que nasceu em Cascais) para mostrar que é uma solução de continuidade com um perfil em tudo idêntico ao de Jerónimo de Sousa e que o colectivo, com ele, está tão seguro como sempre esteve.

Embora esteja no secretariado do PCP e na comissão política, os dois órgãos mais restritos da direcção, Paulo Raimundo tem, como outros que estavam numa «lista» de sucessores que provavelmente nunca existiu, o problema de não estar na Assembleia da República . Acresce que, não sendo uma figura até aqui muito presente nas rádios, televisões ou jornais, acabamos por não lhe conhecer vasto pensamento . Mas como estamos a falar do PCP, sabemos que não vem aí nenhuma revolução interna.

O futuro líder é um homem do colectivo há tempo suficiente para conhecer, de trás para a frente, o discurso, as ideias e as propostas que vai ter de assumir – o que não significa que não tenha muito trabalho pela frente. O tempo da crise inflacionária pode ajudar. A tensão da rua também. O que não ajuda é o facto de o partido estar reduzido a seis deputados , um mínimo histórico.

Acredito que, sem o carisma e a popularidade de Jerónimo, que liderou o PCP nos últimos 18 anos, a erosão podia ter sido mais rápida. Mas nenhum homem é o partido, e o PCP, com os seus 101 anos , já o provou inúmeras vezes.

