Morreu Mimi Parker, baterista e vocalista dos Low

Entornointeligente.com /

A percussionista, vocalista e compositora norte-americana Mimi Parker, da banda Low, morreu sábado aos 55 anos, de cancro dos ovários diagnosticado em 2020. A notícia foi avançada pelo grupo através das redes sociais.

Parker e o marido Alan Sparhawk formavam o núcleo duro dos Low, banda indie do Minnesota que estava prestes a completar três décadas de actividade — nasceram em 1993, contraponto indie e minimalista a um início de década dominado pelo rock grunge. Colaboravam com diversos baixistas, apresentando-se em palco como trio. Foi Sparhawk, seu companheiro, que formulou a informação da morte da música: «Amigos, é difícil transformar o universo em linguagem e numa curta mensagem, mas… Ela morreu ontem [sábado] à noite, rodeada de família e amor, incluindo o vosso. Mantenham o nome dela sagrado e perto. Partilhem este momento com alguém que precise de vocês. O amor é de facto o mais importante».

Minimalistas, foram recorrentemente associados ao subgénero rock do slowcore, tendo no entanto recusado essa etiqueta. O seu som é distintivamente compassado, influenciado por «Eno, Joy Division e o tédio de viver em Duluth», a cidade onde formaram os Low e a descrição de Sparhawk em 1995, numa entrevista à revista Billboard agora citada pela revista Rolling Stone . Por seu turno, influenciaram inúmeros artistas e músicos, como Stuart Braithwaite, dos Mogwai, «de coração absolutamente partido» por saber do desaparecimento da percussionista e vocalista nascida em 1967 numa pequena cidade do Minesotta. O poder discreto dos Low tocou vários géneros musicais e músicos e a voz e ritmo impostos por Parker eram essenciais nessa alquimia.

James Maynard Keanan, fundador dos Tool, A Perfect Circle e Puscifer, que reagiu à notícia da morte de Parker explicando como o som único dos Low moldou a sua «abordagem à escrita no que toca ao ritmo, ao espaço e à harmonia», por exemplo. O produtor Steve Albini, que trabalhou com os Low no EP Transmission (1996 ) e nos álbuns Secret Name (1999) e Things We Lost in the Fire (2001), partilhou como ficou atordoado com a notícia da morte da dona de uma voz «de outro mundo», como descreve a Rolling Stone. «Fiquei momentaneamente assoberbado, o som da voz dela a ressoar na minha memória, belo e de partir o coração.»

Mimi Parker nasceu numa família em que a música estava sempre presente. A mãe queria ser cantora de country, a irmã cantava e cabiam-lhe, nas sessões musicais domésticas, as harmonias porque era a irmã que assumia o protagonismo vocal. No liceu, começou a tocar bateria na banda da escola, depois de ter conhecido o futuro marido Alan na escola primária. O casal, que professava a religião mórmon, começou a namorar na escola secundária.

Os Low ditaram 13 álbuns ao longo da carreira. O primeiro remonta a 1994, I Could Live in Hope com o baixista fundador John Nichols; uma década depois, The Great Destroyer é a sua estreia na conhecida editora indie Sub-Pop e aquele em que o seu som demonstra a capacidade de continuar a evoluir para um rock mais «dinâmico», como descreve o site Pitchfork. O último, Hey What , data de 2021, elogiadíssimo e que no Ípsilon, por exemplo, recebeu cinco estrelas. Foi o primeiro em que criaram apenas como duo. Entretanto, tiveram vários baixistas — Zak Sally, Matt Livingston, Steve Garrington.

A obra dos Low é muito respeitada e ocupa uma posição especial no indie mundial, tendo tido um peculiar momento de grande exposição mainstream , quando editaram o EP Christmas em 1999 e uma das suas versões de músicas natalícias saltou, anos mais tarde, para a publicidade da marca de vestuário norte-americana Gap ( Little Drummer Boy ). Mimi Parker, como disse numa entrevista ao site Vulture ainda no ano passado, considerava que o modesto sucesso dos primeiros anos da banda foi uma benesse criativa. «Teríamos andado a tentar replicar esse sucesso durante toda a nossa carreira», disse. «Isso, honestamente, permitiu-nos fazer o que bem queríamos. Deu-nos liberdade para nos surpreendermos e, espero, surpreender os outros.

Passaram mais recentemente por Portugal em 2019, no Nos Primavera Sound, no Porto, e chegaram a estar anunciados para o Misty Fest, em Outubro passado, na Casa da Música. O agravamento do estado de saúde de Mimi Parker acabou por ditar o cancelamento do concerto e de toda a digressão que estava marcada para este final de ano.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com