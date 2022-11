Liberal Cotrim Figueiredo diz que Jerónimo de Sousa foi sempre «muito cordial»

Entornointeligente.com /

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, evitou este domingo comentar a saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP, optando por realçar que o histórico dirigente comunista «foi sempre muito cordial».

Em declarações aos jornalistas, em Coimbra, o líder demissionário da IL disse que «não gosta de comentar» a vida interna de outros partidos, para justificar a recusa parcial em reagir à substituição de Jerónimo de Sousa por Paulo Raimundo, no cargo de secretário-geral do PCP, que o antigo operário metalúrgico exercia há 18 anos.

Ainda assim, João Cotrim Figueiredo enfatizou algumas diferenças ideológicas entre a IL e o PCP, alegando que o mais antigo partido português «continua a apoiar ditaduras», 101 anos depois da sua fundação, em 1921, e em geral regimes «que violam os direitos humanos».

Subscrever «Não é um partido democrático e não gostaria de comentar a sucessão de Jerónimo de Sousa sem deixar isso claro», concluiu.

No sábado, o Comité Central (CC) do PCP indicou o nome de Paulo Raimundo para substituir Jerónimo de Sousa, mas a proposta para novo líder será votada, no dia 12, em reunião da direção do CC, após conclusão dos trabalhos do primeiro dia da Conferência Nacional.

