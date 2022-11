Levantan parcialmente medidas por contaminación del aire en Nueva Delhi, India

Entornointeligente.com /

La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) informó este domingo que fueron levantadas parcialmente las restricciones impuestas en Nueva Delhi, capital de la India, y en áreas circundantes por la contaminación registrada.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el ente notificó que «teniendo en cuenta una mejora significativa» en la calidad del aire en la capital, con condiciones meteorológicas favorables, se revocó la Etapa IV del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) que colocó la categoría de severa.

Con el levantamiento de esta medida, que fue implementada hace tres días, se permitirá el ingreso de vehículos que funcionan con diésel, así como las actividades de construcción y demolición en proyectos públicos lineales como carreteras y puentes.

Keeping in view significant improvement in Delhi’s AQI with favourable meteorological conditions including easterly winds, the GRAP Sub-Committee decides to revoke Stage IV – ‘Severe+’ GRAP category in the entire NCR with immediate effect.

Sin embargo, la calidad del aire en Nueva Delhi se encuentra en la categoría «muy pobre».

Ante esto, «todas las acciones previstas en la Etapa III del GRAP junto con la Etapa I y la Etapa II deben continuar e intensificarse con la debida seriedad y por todas las agencias involucradas», precisó el ente.

El Plan de Acción de Respuesta Graduada establece las medidas que deben tomarse si la calidad del aire se deteriora más allá de cierto nivel.

