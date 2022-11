Juntaron monedas durante años para ir al Mundial de Catar

Entornointeligente.com /

Desde que se supo que el Mundial Qatar 2022 se llevaría a cabo en esa sede, fanáticos de todo el mundo comenzaron a hacer sus cuentas y analizar su economía para calcular cuánto costaría poder disfrutar del mayor espectáculo futbolístico de forma presencial, el cual contará con la presencia del astro argentino Lionel Messi.

Si bien a algunos afortunados solo les bastó tomar la decisión, es cierto que para la gran mayoría de las personas un viaje a Qatar, con los pasajes, la estadía y las entradas a los partidos, está prácticamente fuera del alcance.

Pero también hay quienes realizaron tremendos esfuerzos en pos de cumplir el sueño: reducción excesiva de gastos, venta de bienes familiares, y endeudamiento. Pero esta familia decidió hacerlo «a la vieja usanza»: juntaron moneda por moneda en una alcancía durante dos años.

A solo 15 días de comenzar el Mundial Qatar 2022, decidieron romper el «chanchito» y revelar finalmente cuánto dinero pudieron reunir para alcanzar el objetivo. Las monedas las juntaron dentro de un bidón de plástico que llevaba escrita la leyenda «Qatar 2022», el cual rompieron con un cuchillo mientras un miembro de la familia registraba todo con su cámara. El video fue subido a las redes sociales y se hizo viral.

«Llegó el día de contar el dinero», escribieron sobre el clip. En el mismo puede verse a un joven agitando el contenedor sobre una cama. «En 15 días empieza el viaje y ya tenía que llevarlo al banco», se escucha decir. «Dos años ahorrando y hoy sabía cuánto había juntado», continúa la voz en off.

El chico toma un cuchillo y corta el envase, derramando una cantidad desmesurada de monedas sobre la cama: «A contar se ha dicho», cerró el primer video. En un segundo clip, el joven comienza a apilar las monedas en montículos de $5 y $10 con ayuda de toda su familia, que luego separaron en bolsitas de $1.000. Pero la cuenta no dio la esperada. El recuento final dio $17.900 en monedas de $10 y $14.320 en monedas de $5, lo que dio como resultado un monto de $32.220: ni para los pasajes.

De entre los cientos de comentarios que recibió el post, algunos usuarios se burlaron de lo poco que juntó: «Te sirve para pagar el cable y la luz… vas a poder ver el Mundial con aire acondicionado sin pensar en la cuenta de luz»; «Dos años ahorrando para 1600$$»; «Y con eso pagas un agua en el avión o qué onda»; «Jajaja ¡buena esa ahorrada! Suerte en el mundial»; «Con eso compras un tele para mirarlo»; «Muy bien por la intención, pero ni para los boletos de avión», comentaron.

Asimismo, otros usuarios lo felicitaron y le dieron ánimo: «¡Que grande! No importa cuánto sea lo importante es que es para tu objetivo bien ahí suerte allá»; «Ojalá tengas el triple de eso ahorrado aparte para que te puedas ir, éxito!»; «No importa si es poco o mucho lo bueno es que junto para un sueño y eso le da más valor abrazos amigo desde Córdoba», le escribieron.

