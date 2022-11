Julio Ducharne, manager de Chyno Miranda, se muestra a favor de la mamá del cantante (+capturas)

Entornointeligente.com /

Julio Ducharne , quien trabaja como mánager de Chyno Miranda desde enero de 2021, se mostró a favor de la madre del cantante, la sra Alcira Pérez, en toda la polémica que rodea al artista luego de salir del centro de rehabilitación « Tía Panchita». Cabe destacar que, desde diciembre del año pasado el cantante venezolano se encontraba recluido en este centro de rehabilitación por órdenes de su madre, Alcira Pérez y su prima Yarubay Pérez . No obstante, Miranda fue sacado recientemente de este sitio tras una investigación del Ministerio Público la cual determinó las malas condiciones del lugar donde operan bajo tratamientos ilegales.

Ahora bien, aunque aún no está claro por qué la madre y la prima del cantante dejaron al artista estar tanto tiempo en dicho lugar y en condiciones precarias, el manager de Chyno se puso de parte de madre del intérprete y envió un mensaje al público a través de su cuenta de Instagram.

En este caso, Ducharne mostró lo «bien» que se encontraba el Chyno antes de salir de Tía Panchita, y luego publicó un video de la mamá del cantante donde suplica a las autoridades competentes saber donde se encuentra su hijo, además, posteó el video que grabaron del cantante desde El Cedral y aseguró que «Chyno ni siquiera sabe dónde está» aunque en el video el mismo Miranda da su localización.

Finalmente, Javier Ceriani periodista de Chisme No Like ha acusado a Ducharne de trabajar en contra del artista , asegurando que fue contratado por Natasha Araos, y no sabe nada sobre el manejo de artistas, alegando que es hijo de un enchufado del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro.

