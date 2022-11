Jerónimo de Sousa não fica como deputado e diz que sai de cabeça erguida

Entornointeligente.com /

Jerónimo de Sousa adiantou este domingo que não ficará como deputado do PCP. Depois de na noite de sábado ter sido avançado que deixava a liderança do partido e que Paulo Raimundo seria o seu sucessor , o ainda secretário-geral disse que sai de cabeça erguida, mas que, perante a fragilidade do seu estado de saúde, a bancada parlamentar precisa de ser reforçada e não se compadece com ausências.

«Há uma alteração qualitativa das minhas capacidades e a dimensão da nossa bancada não se compadece com ausências. Precisamos de reforçar. Estamos capazes de chegar a uma alternativa para dar força e dinâmica ao PCP», disse Jerónimo de Sousa na manhã deste domingo em conferência de imprensa.

Jerónimo admitiu que a cirurgia a que se submeteu durante a campanha eleitoral para as legislativas de janeiro e as sequelas que esta deixou «não se compadecem com o papel de um secretário-geral». E lembrou que muitas vezes, em campanhas, lhe perguntavam se não estava cansado. «Mantive-me com todas as forças que tinha. A situação exige uma outra solução», disse.

Subscrever «Saio desta responsabilidade de cabeça erguida. Tentei fazer o melhor que sabia. Conheci vitórias, recuos….», comentou, acrescentando ainda: «saio como entrei no plano económico, financeiro».

Jerónimo de Sousa referiu-se a Paulo Raimundo, 46 anos, como «um camarada de uma geração mais jovem e um percurso de vida marcado por experiência diversificada, com capacidade, inserção no coletivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública com a ligação, contacto e identificação com os trabalhos e as massas populares, com o trabalho do partido, as suas organizações e militantes».

O dirigente comunista desdramatizou o facto de Paulo Raimundo ser desconhecido do eleitorado lembrando que ele próprio teve de se dar a conhecer quando assumiu o cargo há 18 anos. Referiu, como exemplo, um episódio em que alguém se lhe dirigiu sem saber quem ele era e referindo-se ao secretário-geral do partido como Germano. «Deem lá poder a esse Germano e vão ver o que acontece», citou.

Jerónimo de Sousa lembrou o conselho dado por um «camarada mais velho» – «Procura ser o que tu és» – e falou da «política dos afetos», «uma componente não muito apontada ao PCP».

O dirigente alongou-se nos elogios e nas justificações para a escolha de Paulo Raimundo, que caracterizou como um «camarada estudioso», que «conhece os problemas» e que há muito tinha «tarefas de reforço da organização do partido».

«É um homem sensível que compreende as coisas de uma forma célere, é um camarada modesto, que ouve muito os outros», completou. «Tenho a profunda confiança de que ele vai ser capaz de dar conta do recado», disse.

O dirigente comunista começou esta intervenção com críticas à «total inércia» do Governo perante o «agravamento das condições de vida dos trabalhadores e da sociedade em geral».

Duarte Alves proposto para deputado O dirigente comunista clarificou, entretanto, que Duarte Alves, de 31 anos, é o nome proposto para o substituir na Assembleia da República e que tem provas dadas do até agora curto trabalho que desenvolveu no parlamento. «è possibilidade real», disse.

Questionado sobre quando está a pensar deixar oficialmente o parlamento e para quando reserva a sua última intervenção em plenário, Jerónimo de Sousa admitiu não fazer mais intervenções.

Duarte Alves, economista de profissão, era um dos mais jovens deputados na última legislatura. Depois de falhar a eleição nas legislativas de janeiro de 2022 começou a desempenhar funções de assessor parlamentar na bancada comunista. A nível parlamentar ficou conhecido pela sua intervenção na comissão de inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

