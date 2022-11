Como ganar las elecciones y no perderlas

Entornointeligente.com /

Sin duda alguna el Presidente Maduro Moros tiene más de un AS en la manga para ganar las elecciones del 2.004 es muy fácil hacerlo, únicamente debe estar atento a las señales de su pueblo, escucharlo con mucha atención y satisfacer de inmediato sus justas peticiones, que no son otras que las señaladas a continuación y que nombraremos. Sin este requisito vemos muy cuesta arriba el triunfo o lo ponemos como dice un refrán popular «en pico de zamuro», cosa que ninguno queremos ni deseamos. Tenemos en el PSUV muchos otros candidatos, «por si las moscas» refrán popular, esto ante cualquier eventualidad, atentado o situación nefasta por parte de la oposición fascista y golpista, como bien pueden ser Delsy Rodríguez, el capitán Diosdado Cabello, etc, etc. Maduro en la presente fecha ya ha sido electo por el PSUV candidato electoral para las próximas elecciones presidenciales de Enero del 2.024 o antes llegado el caso. Pero antes que lleguemos a esto vamos a apretar algunos tornillos flojos existentes en el andamio de la estructura del PSUV y de la estrategía y táctica a seguir de inmediato para recorrer desde ya ese camino del triunfo del PSUV para que el triunfo electoral se torne una realidad palpable. A pesar del bloqueo, la pandemia, las constantes conspiraciones golpistas, el intento de magnicidio frustrado y de invasión, aparte de la otra conspiración que nos pega al estómago la de la inflación empleada por USA como una medida de guerra no declarada, que camina y va de la mano con el aumento del Dólar, está el cambio climático, que nos ha golpeado duro este año, aparte de todo los problemas que acarrean todos estos males para Venezuela, muchos de ellos provocados, solicitados y aplaudidos por muchos de los líderes de la oposición que hoy y ahora le piden al gobierno dialogar, como una condición previa para participar en las elecciones del 2.024. Diremos que entre ellos, «la llamada oposición democrática» en la que hay aún muchos lobos disfrazados de ovejas, y tal como anteriormente hicieron, desean confundir al pueblo, engañarlo de nuevo como cuando ganaron la mayoría del Parlamento Bolivariano aquel 7 de diciembre del año 2.015. Una estrategia electoral pa no pa pierde con nadie Primero Sacar de la pobreza y miseria a millones de trabajadores, obreros, pescadores y campesinos venezolanos que no pueden subsistir con un salario de unos $20 mensuales cuando hoy la cesta básica de alimentos cuesta sobre los $300 aproximadamente. En febrero de 2021, una familia promedio de cinco integrantes necesitaba una media de 282 dólares para satisfacer sus necesidades de alimentación, hoy día para cubrir el costo de esa misma cesta básica alimentaria se necesita lo que equivale a 300 salarios mínimos. Solución propuesta Sincerar aumentar el salario de todos los trabajadores venezolanos y ancianos y asegurados toda la edad dorada en el Plan de la Patria y el Seguro Social de inmediato de acorde a la inflación actual y a la devaluación progresiva de la moneda venezolana el Bolívar frente al dólar. De forma tal que le permita a la familia del obrero, campesino, pescador profesional o empleado o funcionario del gobierno mantener a su familia y vivir decente y holgadamente en una Venezuela bonita como nos la prometiera el comandante eterno Hugo Chávez. Segundo. Mantener el programa del CLAP mejorar la calidad y cantidad de los productos de la bolsa o caja, sea el caso e incluir las proteínas necesarias e indispensables para la salud y la vida de nuestra familia, como son; la leche, sardinas, diablito, jamonada etc, que por cierto Rusia y China fabrican carnes y pescados enlatadas de muy buena calidad. Si es posible hacer esto sin aumentar los precios del costo del CLAP. Tercero Mejorar y ampliar sustancialmente el programa de alimentación escolar. Cuarto. Adelanto de las elecciones presidenciales en Venezuela. Quinto. Que los servicios médicos, hospitalarios, CDI, Barrio Adentro hospitales y todo lo relacionado con la salud del pueblo están en excelente estado y condiciones de funcionamiento y muy bien equipados, incluso con todo el instrumental de punta y medicamentos gratuitos o subvencionados por el gobierno socialista revolucionario. INFANCIA ABANDONADA. No permitiré que en Venezuela haya un solo niño de la calle, y si no, dejo de llamarme Hugo Chávez». HACER ESTO UNA REALIDAD QUE SE VEA Y SE PALPE. LLEVAR A FELIZ TÉRMINO ESTA PROMESA DE HUGO Chávez. El Guaire será limpiado bajo mi gobierno y los caraqueños podrán navegar en él; invitó a todos a bañarnos en el río». ESTE ES EL TALÓN DE AQUILES CONCLUIR EL SISTEMA FERROVIARIO DISEÑADO Y SOÑADO POR HUGO Chávez TAN NECESARIO E INDISPENSABLE PARA QUE VENEZUELA SE CONVIERTA EN UNA GRAN POTENCIA. EL TREN BALA El proyecto del tren bala que sería construido por China en Venezuela y que fue considerado un modelo de fraternidad socialista, hoy se encuentra abandonado y ha pasado a simbolizar el colapso de la economía y de una relación estratégica. El proyecto del tren bala en Venezuela era considerado un modelo de fraternidad socialista: el primer tren bala de América del Sur, con tecnología china, que llevaba progreso a zonas rurales de Venezuela. Ahora que el proyecto ha quedado prácticamente abandonado, acaso ¿ha pasado a simbolizar el colapso de la economía y de una relación estratégica?. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tenía intenciones de firmar un acuerdo con Argentina para crear un ferrocarril que una Buenos Aires y Caracas. El ambicioso proyecto de «integración productiva ferroviaria», que necesitaría una inversión de 9.000 millones de dólares, ha sido . Este sin duda es el plan más importante sería continuar de inmediato con empresas amigas rusas, chinas etc, el plan ferrocarrilero nacional pensado por el comandante Hjgo Chávez. Esto daría el empuje necesario a la idea de que Venezuela se convierta en una gran potencia, no podemos seguir sin ferrocarriles modernos que recorren los cuatro puntos cardinales de la patria venezolana. Historias de una triste desgracia que no puede volver a repetirse y que debemos concluir construyendo y terminando de inmediato si queremos ganar las elecciones en el 2024 y que de verdad Venezuela sea una gran potencia, que no lo será sin una gran red de ferrocarriles. El tren Bala chino Apenas se construyó un tercio del ferrocarril de 468 kilómetros previsto entre Tinaco y Anaco, que contó con 2.740 millones de dólares del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Los conflictos laborales y ambientales abundan. El proyecto del tren bala que sería construido por China en Venezuela y que fue considerado un modelo de fraternidad socialista, hoy se encuentra abandonado y ha pasado a simbolizar el colapso de la economía y de una relación estratégica. Los tres trenes que nunca arrancaron en Venezuela Tren Tinaco-Anaco También conocido como el proyecto del Gran Ferrocarril de los Llanos (tramo Tinaco- Anaco) debía inaugurarse en 2012. Sus trabajos comenzaron en 2009 y prometían casi 470 kilómetros de vía para enlazar cuatro estados y 14 municipios, a través de diez estaciones que transportarán a más de cinco millones de pasajeros y 9,8 millones de toneladas métricas de carga al año. Aproximadamente 548 trenes operarían entre Anaco y Tinaco, los que se desplazarán a 220 km/hr, el primer tren de alta velocidad de Venezuela. Palabras y ruinas es sol Tren Guarenas-Guatire Una infraestructura que se inició en 2007 a manos chavista y cuyo monto alcanza los 8 millardos de dólares. El proyecto que para la fecha tenía un costo total de 2 millardos de dólares debió estar lista en 2012 y ahora, 14 años después no hay rastros de que será concluida. El anuncio de la construcción del Metro Guarenas-Guatire lo hizo Hugo Chávez el 3 de noviembre de 2006 para unir el estado Miranda con la capital. está paralizado. La obra fue encargada a la constructora brasileña Odebrecht El Tren Puerto Cabello ・La Encrucijada, es el inconcluso Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora II que pretendía conectar a los estados Carabobo, Aragua y Miranda con el Distrito Capital, mediante un sistema multimodal de carga y pasajeros. Estaría dividido en tres tramos principales: Tuy Medio-Caracas, correspondiente a la primera etapa inaugurada en 2006; La Encrucijada-Tuy Medio, que para 2015 todavía estaba en fase de diseño; y Puerto Cabello-La Encrucijada, inconcluso. Sin duda alguna el Presidente Maduro Moros tiene más de un AS en la manga para ganar las elecciones del 2.004 es muy fácil hacerlo, únicamente debe estar atento a las señales de su pueblo

