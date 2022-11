Cher llama a los neoyorquinos a votar por la candidata demócrata

Entornointeligente.com /

La cantante Cher llamó este domingo a los neoyorquinos a votar por la candidata demócrata a gobernadora del estado, Kathy Hochul, que en las últimas semanas ha visto como su contrincante republicano Lee Zeldin le recortaba terreno en las encuestas en la lucha por gobernar este estado, tradicionalmente liberal.

«Esto es Nueva York, ‘babe’, nosotros decimos gay alto y con orgullo. Por favor, sal y vota por la demócrata Kathy Hochul. Es pro elección y protegerá la democracia, el medioambiente, la igualdad y la economía», dijo Cher en un video de un minuto difundido por la propia candidata demócrata y actual gobernadora de Nueva York en su cuenta de Twitter.

En su mensaje propagandístico, Cher también cargó contra Zeldin, al que tildó de seguidor del expresidente Donald Trump.

Grateful to have @Cher ’s support in this critical election to protect equal rights for all! pic.twitter.com/5pVj5uiki4

— Kathy Hochul (@KathyHochul) November 6, 2022

«Odiaría ver que un hombre que quiere prohibir el aborto, hacer fracking (fracturación hidráulica) y llevar a cabo políticas de «no digas gay» en los colegios se convierte en el gobernador de su gran estado», dijo la cantante que recordó sus años vividos en Nueva York y que en otras citas electorales ha hecho también público su apoyo al Partido Demócrata.

Zeldin, que ha centrado su campaña en la lucha contra la inseguridad, ha ido escalando puestos en las últimas semanas, aunque parece que Hochul llega a la cita del próximo martes con ventaja.

La presión sobre el Partido Demócrata en Nueva York, considerado uno de sus estados más sólidos del país, y en el que el gobierno es demócrata desde hace tres lustros, ha quedado plasmada en la recta final de la campaña, con la presencia de pesos pesados del partido en los mítines de Hochul.

Si durante la semana viajaban a Nueva York la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, y la ex primera dama y exsecretaria de Estado Hilary Clinton para arropar a Hochul, esta mañana ha sido el expresidente Bill Clinton.

