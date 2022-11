Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Economia com Lula Personagens LGBTQIA+ Tensão nas Coreias Tesouro viking Cantor Aaron Carter morre aos 34 anos Ele conquistou a fama no fim dos anos 1990, aos 9 anos. Aaron era irmão de Nick Carter, do Backstreet Boys. Por g1

05/11/2022 18h09 Atualizado 05/11/2022

1 de 1 Aaron Carter — Foto: Reprodução/Instagram Aaron Carter — Foto: Reprodução/Instagram

O cantor norte-americano Aaron Carter, de 34 anos, morreu neste sábado (5), em Lancaster, na Califórnia. Ele foi encontrado dentro de sua casa já sem vida, segundo o site TMZ.

Um representante do cantor informou que a causa da morte está sendo investigada, noticiou a rede NBC. «Estamos extremamente tristes e chocados em confirmar a morte de Aaron Carter hoje», disse, em comunicado.

Segundo a polícia local, não há informações ou evidências de crime. Jornais da região informam que a polícia recebeu um chamado às 11h, no horário local.

Aaron deixa o filho Princeton Carter, de um ano.

LEIA TAMBÉM:

Marília Mendonça, um ano após a morte: feat com dupla e EP estão entre próximos lançamentos

Cantor Aaron Carter morre aos 34 anos

O cantor era irmão mais novo de Nick Carter, integrante do grupo norte-americano Backstreet Boys, que fez sucesso mundial nas décadas de 1990 e 2000.

Aaron conquistou a fama no final dos anos 1990, como cantor pop. Lançou seu primeiro disco aos 9 anos, em 1997, vendendo um milhão de cópias.

Ao longo da carreira, foram quatro álbuns de estúdio. Em 2000, lançou Aaron’s Party (Come Get It), seu disco mais vendido, com mais de três milhões de cópias comercializadas. Um dos primeiros grandes singles do cantor leva justamente o nome do álbum.

O sucesso também alçou Aaron às telas da TV: ainda criança, passou a ser figura presente nos programas da Nickelodeon, o que garantiu a ele status de estrela pop infantil. Atuou ainda em produções como o espetáculo da Broadway «Seussical».

No seu auge, Aaron costumava fazer turnê com os Backstreet Boys. Seu último álbum, chamado «Love», foi lançado em 2018.

Cantor Aaron Carter morre aos 34 anos

Saúde mental

Em 2019, Aaron Carter falou ao programa americano «The Doctors» sobre sua batalha contra múltiplos problemas de saúde mental, incluindo bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade aguda e depressão .

Na ocasião, o cantor mostrou uma lista das medicações com as quais vinha sendo tratado. Ele mostrou, no programa, um saco plástico com inúmeras embalagens de medicamentos. «Esta é minha realidade», afirmou Aaron, enquanto apresentava as medicações utilizadas após prescrição médica.

Rock in Rio 2001

À época com 13 anos, Aaron se apresentou no Rock in Rio, em 2001. Ele foi o artista mais jovem a se apresentar no festival de música. Aquela edição contou com a participação de sucessos como Five, Vinny, SNZ, Sandy & Junior, Patrícia Coelho e Britney Spears.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com