Camacho acusa al Gobierno de querer «robarle» el censo a los ciudadanos

«No podemos confiar en un Gobierno que, no solamente está acostumbrado a robarle el voto a los ciudadanos, sino que ahora ya quiere robarle hasta el censo; eso no lo vamos a permitir», expresó el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, este domingo. Además indicó que no existe voluntad política del Gobierno para llegar a una solución, puesto que «juega de juez y parte; es el que ve las propuestas y es el que ve si sirve o no sirve», según dijo, en alusión a la mesa técnica que se desarrolla en Trinidad desde el sábado y en la que se espera definir la fecha de realización del censo. «La solución siempre estuvo en manos del Gobierno; por eso decimos que no hay voluntad política», agregó. Pero también reiteró su desconfianza: «No confío en el Gobierno, no confío en su buena voluntad; no confío en la voluntad política del Gobierno, ellos tienen una lógica cerrada». El gobernador manifestó que la posición cruceña se sustenta técnicamente y que fue por ello por lo que el cabildo determinó pedir que el censo se desarrolle en 2023, a lo que no renunciarán. «No se va a aceptar una fecha que no sea 2023, eso está claro», sostuvo y pidió a la población mantenerse firme en el paro indefinido. Ve que el Gobierno «está encaprichado en que sea 2024″, cambio que no se hizo por razones técnicas, de acuerdo con Camacho, e hizo referencia a las declaraciones de la exministra de Planificación, Gabriela Menacho, acerca de que todo estaba listo para realizar la consulta en noviembre de este año.»Seguían llamando a mesas de supuesto diálogo, pero las propagandas en la televisión, todas eran de la inviabilidad del censo en 2023», criticó Camacho.

