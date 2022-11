«Buscamos que beneficiarios cobren antes de fin de año el Bono Alimentario» [entrevista]

Entornointeligente.com /

En entrevista con el diario oficial El Peruano , Hernán Pena explicó que hay cuatro modalidades de pago del Bono Alimentario, para lo cual se cuenta con la participación de 16 entidades financieras. – El pago del Bono Alimentario de 270 soles se inició el 2 de noviembre, ¿cómo se está avanzando en la entrega? – Tenemos pocos días de haberse iniciado el pago, por suerte, sin dificultades. Como se puede ver en los medios de comunicación, está marchando todo muy bien y hay más de 150,000 personas que ya cobraron por los diferentes canales que tenemos habilitados. – ¿Puede detallar esos canales de pago? – El primer canal es por medio de las entidades financieras, tanto del sector privado como del público; en total son 16 las que nos están acompañando. El otro canal de pago es mediante las billeteras digitales (Yape, Tunki y Agora), lo que resultó muy interesante en los últimos bonos y lo estamos continuando porque también tienen acceso al Bono Alimentario jóvenes que saben utilizarlas. Un tercer canal de pago son los conocidos ‘carritos pagadores’ que usamos mucho con los programas sociales en las zonas más alejadas del país. Y la última modalidad de pago es por las agencias del Banco de la Nación para cobrar el bono en ventanilla. – ¿Cuáles son las 16 entidades financieras participantes? – Nos acompañan los grandes bancos como Interbank, BBVA, Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank, Banco Falabella, Banbif, GNB y el Banco de la Nación, además de Caja Piura, Financiera Confianza, Caja Huancayo, Caja Rural Los Andes, Caja Sullana, Caja Trujillo, Caja Metropolitana de Lima y Financiera Oh. Quiero agradecerle a cada uno de ellos porque de otra manera no sería posible llegar a cubrir los cuatro millones 200,000 beneficiarios del Bono Alimentario. Desde el primer bono que entregamos tenemos una alianza estratégica con todo el sector financiero privado, que es un apoyo muy importante y que nos da esta colaboración en forma gratuita. – ¿Cómo está distribuido el pago en los cuatro canales que han puesto a disposición? – El Banco de la Nación tendrá a su cargo más o menos un millón 600,000 personas. Después hay más de un millón de beneficiarios a los que se les pagará por medio de las billeteras digitales; además, los bancos, cajas y financieras privadas tienen alrededor de un millón de personas a los cuales se les depositará por ese canal, y cerca de 450,000 cobrarían por los ‘carritos pagadores’. Esa distribución no es fija y se puede ir moviendo porque hay personas que teníamos asignadas por billetera digital, pero puede que no tomen esa opción y pasarían al Banco de la Nación. – ¿Dónde se tienen que informar las personas si son beneficiadas o no con el Bono Alimentario y cómo deben cobrar? – Lo más importante es que las personas llamen a la línea telefónica 101, que es gratuita y funciona en todo el país. También pueden acceder a la plataforma bonoalimentario.gob.pe, que es el único portal en el que se puede hacer la consulta respectiva. Creemos que con esos dos canales de comunicación podremos cubrir a toda la población. Los primeros días tuvimos más de 20 millones de consultas a la plataforma. Por eso, no esperen un llamado telefónico de cualquier otro lugar, tampoco hay personas independientes que les puedan ayudar en la gestión. – ¿Se están usando las Cuenta DNI del Banco de la Nación para el depósito del bono? – Las Cuentas DNI en esta oportunidad no se usarán porque hemos elegido, conjuntamente con el Banco de la Nación, considerar un tema de tiempo. Si bien la ley dice que podemos pagar desde el 2 de noviembre, que hemos iniciado, hasta el 30 de abril del 2023, lo que hemos tratado de trabajar con el Banco de la Nación es un cronograma más ajustado para que la gente cobre antes de fin de año el Bono Alimentario. Debido a que el 2022 es un año muy difícil y los precios de los alimentos han aumentado mucho, este bono va dedicado a eso, para que la gente pueda cubrir ese incremento de precios. – ¿Por eso también se simplificaron los canales de pago, para que sea más rápido? – Teniendo un cronograma más ajustado, tratamos de tener menos canales de pago, con los cuales podremos llegar más rápidamente a la población y de una forma segura. Con algunos medios de pago que utilizamos en los bonos anteriores la gente se mostró un poco disgustada por inconvenientes y suplantaciones que se detectaron. Entonces, nos hemos ajustado a cuatro canales seguros, confiables y que la gente ya los sabe utilizar. – En la modalidad de los ‘carritos pagadores’, ¿cómo se le avisa a la población beneficiaria qué día llegarán, considerando que son para las zonas más alejadas? – Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tenemos un uso casi frecuente de esa metodología y ahí realmente se observan las alianzas territoriales que los programas sociales han tejido con los años, con la participación de todos los actores de la sociedad, como prefectos, subprefectos y alcaldes, que se ponen a disposición para informar a la gente qué días y en qué lugares se efectuarán los pagos. Condiciones El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que para ser beneficiarios del Bono Alimentario las personas deben encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). También deben ser parte de hogares sin ingresos, ni estar en planilla privada ni pública, incluyendo a los pensionistas y la modalidad formativa, además los hogares no deben superar el monto de la remuneración mínima vital de 1,025 soles. El 13 de octubre pasado, el Midis aprobó el padrón de beneficiarios del Bono Alimentario, que estará dirigido a cuatro millones 251,464 ciudadanos. Los hogares beneficiarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo ya recibieron el Bono Alimentario en sus cuentas bancarias en agosto del presente año. El Midis invocó a los ciudadanos beneficiarios a evitar ser víctimas de las estafas, por lo que recalcó que las consultas se hagan solo en los medios oficiales que ofrece el Gobierno, así como no acudir a tramitadores, no compartir la información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no divulgar los códigos o claves de retiro, y no consultar en páginas de dudosa procedencia. Más en Andina: Conoce los requisitos para acceder a crédito hipotecario del Banco de la Nación https://t.co/nB0tLTY6ka ??Este año la entidad proyecta entregar préstamos por más de S/ 150 millones e impulsar industria de la construcción pic.twitter.com/7yuVosWWJz

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 5, 2022 (FIN) DOP/CNA Publicado: 6/11/2022 Noticias Relacionadas ¡Atención! Ingresa aquí al link del Bono Alimentario y mira si eres beneficiario Bono Alimentario de S/ 270 empieza a pagarse desde hoy miércoles 2 de noviembre Bono Alimentario: aquí las agencias del Banco de la Nación con horario ampliado para cobro Bono alimentario: más de 100,000 personas cobraron durante el primer día de pago Midis: plataforma web del Bono Alimentario registra más de 33 millones de consultas

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com