Ana Lya Uriarte por reforma previsional: «Nunca un ministro Segpres debe decir tenemos los votos»

En el marco del proyecto de reforma previsional y considerando que la Secretaría General de la Presidencia, (Segpres) es la encargada de sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno, su titular, la ministra Ana Lya Uriarte , aseguró que un líder de la cartera «nunca debe decir ‘tenemos los votos'».

En conversación con El Mercurio de Antofagasta, la secretaria de Estado fue consultada sobre si está el apoyo para que aspectos como el 6% pasen a un fondo solidario, y ella manifestó: «Nunca, nunca un ministro Segpres debe decir ‘tenemos los votos ‘. Eso es como ir al Mundial y decir que vamos a ser campeones. No, no, no, hasta que se termina el partido no hay vencedor o vencido».

De todas maneras, Uriarte dijo que ven que «hay un acuerdo que nos parece súper relevante destacar: se integra un nuevo actor , que es el empleador, o el patrón, en términos de las personas más antiguas, y ese empleador o patrón ya ha asumido su disponibilidad a aportar».

La ministra también abordó otros temas como por ejemplo, el de la elección a la presidencia de la Cámara de Diputados: «El PC ha hecho un tremendo sacrificio y lo valoramos enormemente, porque renunciar a la presidencia de la Cámara y que una militante destacada haya tenido que abandonar sus legítimas expectativas y haber renunciado a ella en pos de un bien mayor, como es el sostener la posibilidad de que la presidencia de la Cámara esté en manos de un diputado o diputada del oficialismo, es un gran sacrificio «.

Por otro lado, se refirió al viaje del Presidente a la macrozona sur , asegurando que no se puede adelantar, pero sí puede decir que «el Plan Buen Vivir está orientado a generar el encuentro, diálogo y también inversión muy potente para ir cubriendo las brechas tremendas que existen».

Por último, la titular de la cartera abordó el cónclave que se está llevando a cabo esta tarde en el Palacio de Cerro Castillo , afirmando que «es un espacio de encuentro político-político, por lo tanto, es altísimamente probable que esté como tema analizar el momento político que tiene muchísimo que ver también con el resultado del 4 de septiembre».

