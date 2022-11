Entornointeligente.com /

Johan Camargo a poco de debutar con las Águilas

Johan Camargo, el panameño que se ha adueñado de la simpatía de los fanáticos de las Águilas Cibaeñas por su constancia como refuerzo, aseguró que en pocos días estará listo para entrar en acción.

‘Es solo alinear algunas cualidades tanto en lo físico como en el control de mi swing, para poder ser eficiente de inmediato, que es la meta que tengo‘, precisó.

Camargo entrará dispuesto a realizar cualquier trabajo defensivo que requiera el dirigente José Leger.

‘Aún no me han dicho, a mí me gusta jugar tercera, pero lo mismo haré si me ponen en el shortstop, o en primera, yo lo que vengo es a trabajar para este equipo’.

Camargo ha jugado con los aguiluchos en varias semifinales y es parte del equipo campeón 2020-2021 que logró la Serie del Caribe, en México.

Será la quinta temporada en la que Camargo con la organización.

‘Soy un aguilucho, amo este equipo, cómo juegan, cómo me tratan, por eso cada vez que se presentan las condiciones, me integro y eso es lo que voy a hacer en breve’, precisó Camargo, quien llegó por primera vez en la campaña 2016-2017, luego en 2017-2018, 2020-2021 y 2021-2022.

Será la quinta temporada en la que el panameño, juegue en la Liga Invernal de República Dominicana, con el equipo de Santiago.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com