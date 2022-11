Web Summit com voo ida e volta Europa-América Latina

Entornointeligente.com /

A Web Summit está de malas feitas para voar até ao Rio de Janeiro em maio do próximo ano. O Brasil parece estar empenhado em fortalecer os laços com o país irmão, tendo tido na sétima edição da cimeira em Lisboa a maior participação de sempre, com 60 startups expostas e 20 participantes. A vontade daquele ecossistema é de se internacionalizar. E Portugal é o softlanding ideal para transitar para um mercado de maior escala: a Europa. Quem o diz é Renata Ramalhosa, CEO e cofundadora da Beta-i Brasil.

Com a ida do evento para o Brasil, é esperado que haja um movimento contrário, ou seja, que também os portugueses vejam no Brasil uma porta de entrada para a América Latina. «É bom que startups que venham à Web Summit Rio olhem para o país como um mercado de grande potencial, mas, sobretudo, que o vejam como uma oportunidade para um ecossistema mais aberto. Mais do que Portugal-Brasil, gostaria de pensar Europa-América Latina, com Lisboa e Rio de Janeiro como focos», diz a responsável.

