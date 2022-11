Entornointeligente.com /

Eleições Queda de foguete Desafio econômico de Lula Hit eleitoral 13º salário Você viu? Vitória de Lula, protestos golpistas em estradas, hit eleitoral, brasileiro morto em Ushuaia e morador de rua aprovado em concurso Uma seleção de reportagens publicadas no g1 com as notícias de 31 de outubro a 4 de novembro. Por g1

05/11/2022 05h00 Atualizado 05/11/2022

A vitória de Lula nas urnas e os desafios do próximo presidente do Brasil. Os atos golpistas de bolsonaristas que não aceitaram a derrota de seu candidato e bloquearam rodovias pelo país. O hit das eleições que virou número 1 no Spotify. O brasileiro que morreu ao ser atingido por uma pedra de gelo em Ushuaia. E o morador de rua que foi aprovado em um concurso público.

Vitória de Lula nas urnas

Lula: ‘É a vitória do povo brasileiro e da democracia’

Foi com a diferença de 2,1 milhões de votos que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou Jair Bolsonaro (PL) nas eleições do último domingo e foi eleito para seu terceiro mandato. Com 50,90% do total de votos válidos, o equivalente a 60,3 milhões de eleitores, o petista se tornou o presidente eleito mais votado da história. A posse será em 1° de janeiro.

Nesta sexta, a transição de governo foi oficializada após a publicação do nome do vice de Lula, Geraldo Alckmin, como coordenador da equipe de 50 pessoas que vão se inteirar da atual administração federal e preparar os primeiros atos do Executivo em 2023. Para economistas, o principal desafio do governo de Lula na economia será dar suporte à população vulnerável sem atropelar responsabilidade fiscal.

ANDRÉIA SADI : Com Alckmin, governo Lula 3 troca superministério por vice empoderado ENTENDA : Como funciona o processo de transição de governo na presidência TRANSIÇÃO : Conheça local onde equipe do presidente eleito vai trabalhar em Brasília LISTA : Veja quem foram os governadores eleitos no segundo turno

Atos golpistas

1 de 4 Bolsonaristas que fecharam rodovia em Teresina no último dia 1° — Foto: Lucas Marreiros/g1 Bolsonaristas que fecharam rodovia em Teresina no último dia 1° — Foto: Lucas Marreiros/g1

A revolta de apoiadores de Bolsonaro com o resultado das urnas motivou uma série de atos golpistas por todo o país. Nos 26 estados e no Distrito Federal, houve bloqueio de rodovias. Os protestos impediram a passagem de caminhoneiros e motoristas de ônibus e carros de passeio, afetando uma série de serviços. Os atos permaneceram por dias, mesmo após decisões judiciais determinando que as polícias liberassem as vias e depois, inclusive, de apelo feito pelo atual presidente .

Houve falta de combustível em Santa Catarina ; ônibus parados e viagens rodoviárias canceladas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo; vacinas que deixaram de ser produzidas porque os insumos não chegaram; e estoques de supermercados em queda . Também ocorreram episódios de violência: motoristas tiveram seus carros atacados , e um veículo atropelou um grupo que bloqueava uma pista. Um dos atos golpistas, este em frente a uma base do Exército, foi marcado por uma saudação nazista e está sendo investigada pelo Ministério Público.

OUÇA : Atos golpistas foram plantados muito antes das eleições, diz analista

Hit eleitoral

2 de 4 Juliano Maderada (à frente, na esquerda), e Thiago Doidão, parceiros em 'Tá na hora do Jair já ir embora» — Foto: Divulgação Juliano Maderada (à frente, na esquerda), e Thiago Doidão, parceiros em 'Tá na hora do Jair já ir embora» — Foto: Divulgação

Enquanto parte do eleitorado questionava o resultado das eleições, um hit que foi usado por apoiadores de Lula na campanha chegava ao primeiro lugar da parada diária de músicas mais tocadas do Spotify no Brasil. «Tá na hora do Jair já ir embora», de Juliano Maderada e Tiago Doidão , foi tocada mais de 1,4 milhão de vezes e disparou da 40ª para a 1ª posição nacional. A dupla responsável contou ao g1 os bastidores pós-eleição , que incluiu uma ligação de Lula, a primeira viagem de avião de um deles e uma apresentação numa Avenida Paulista lotada e eufórica.

Brasileiro morto em Ushuaia

3 de 4 Dennis compartilhou últimos dias em Ushuaia — Foto: Reprodução/Instagram Dennis compartilhou últimos dias em Ushuaia — Foto: Reprodução/Instagram

Um viajante brasileiro de 37 anos morreu após ser atingido por uma pedra de gelo que se rompeu do teto num local de acesso proibido na Cueba de Jimbo (caverna de gelo), dentro do Parque Nacional da Tierra del Fuego, nas proximidades de Ushuaia, na Argentina. Um vídeo registrou o momento exato do acidente , quando outros turistas começaram a correr. Dennis Cosmo Marin, natural de São Paulo, tinha 37 anos e viajava em uma kombi pela América do Sul acompanhado de sua gata. Pelas redes sociais, ele registrava sua jornada.

Turista brasileiro morre em Ushuaia após queda de bloco de gelo

Morador de rua aprovado em concurso

4 de 4 Morador de rua é aprovado em concurso público. — Foto: Reprodução/TV Vanguarda Morador de rua é aprovado em concurso público. — Foto: Reprodução/TV Vanguarda

«Primeiro quero arrumar uma casa para mim. Depois quero auxiliar meus filhos, que estão jovens… quero ajudá-los em tudo que der. E depois terminar velhice em paz.»

Esses são os planos de Ranulfo Costa, que vivia em situação de rua e, aos 60 anos, teve uma bela de uma conquista: foi aprovado em um concurso para ser pintor na prefeitura de Taubaté, interior de São Paulo. A vitória veio após ele se juntar a um grupo de 35 pessoas, todas em situação de rua, que acompanharam aulas de reforço duas vezes por semana para a prova. Além dele, outros dois moradores em situação de rua que participaram do concurso foram aprovados, um deles para a vaga de gari e outro para a de cuidador.

