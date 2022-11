(VIDEO) Argentina: Cristina Fernández acusó a empresarios macristas del atentado en su contra

Entornointeligente.com /

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, acusó este viernes a los empresarios ligados al expresidente Mauricio Macri, y aseguró que están detrás del atentado en su contra, ejecutado en septiembre. «Los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el gobierno que endeudó a Argentina», dijo la exmandataria durante un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la provincia de Buenos Aires. «Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza», señaló Fernández de Kirchner, citada por Actualidad RT. Fernández y una posible candidatura presidencial Ante el clamor de la ciudadanía que se encontraba en el lugar, la vicepresidenta de la Nación también se refirió a una posible candidatura presidencial. Al respecto, recalcó que, si está dentro de sus posibilidad, hará lo posible para recuperar «esa alegría que tuvimos alguna vez». «Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que recuperar la ilusión. Éramos un pueblo alegre en 2015. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez: la alegría de que el sueldo alcanzaba, que había trabajo y que había futuro. Esa alegría nos la merecemos todos los argentinos», puntualizó. Cabe recordar que, a finales de octubre; la justicia de Argentina investiga si el diputado de Juntos por el Cambio (JXC), Gerardo Milman, sabía sobre el atentado perpetrado contra la vicepresidente de la Nación. Esto, luego de un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados declarara haber escuchado a un legislador nacional de JxC hacer referencia al ataque antes de que ocurriera. Milman, es conocido por ser la mano derecha de la exministra de Defensa de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. A esto se le suma, la excarcelación de los cuatro miembros de la Revolución Federal, quienes fueron detenidos tras ser imputados por incitación a la violencia. La vicepresidenta, aseveró este viernes que está resignada a que la Justicia de ese país no avance en la investigación sobre el intento de magnicidio en su contra, ocurrido el pasado 1° de septiembre. Durante su primera aparición en un acto masivo tras el atentado, organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), afirmó que la Justicia argentina «no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima». «Les sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial. Son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión», expresó. Con información de Últimas Noticias / Telesur.

