Un emocionado Piqué se despide del Camp Nou: «Volveré a estar aquí»

Tras disputar su último partido en el Spotify Camp Nou y dar una vuelta de honor, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué se dirigió desde el césped a los aficionados azulgranas presentes en el estadio, a los que les prometió que «en un futuro» volverá al club.

«Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí», dijo el central catalán que, poco después de pronunciar estas palabras, escuchó como muchos aficionados gritaban: «¡President!» («¡Presidente!»).

Piqué, que ante el Almería (2-0) jugó de inicio y recibió una ovación atronadora de su afición al ser sustituido en el minuto 84 por Andreas Christensen, se mostró visiblemente emocionado a lo largo de un discurso que empezó agradeciendo a todas las personas que ayudan a los futbolistas en su «día a día».

«En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse», sentenció Piqué, que en ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

El central barcelonés puso punto final a su discurso con una idea que ya mencionó en el vídeo en el que anunciaba su retirada: «Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!».

Tras estas palabras, el central se retrató acompañado por su familia en el banquillo del Barcelona antes de dar unos toques en el tapete verde del Camp Nous con sus hijos. EFE

