Si nuestro perro duerme de esta manera no tenemos nada de qué preocuparnos

Entornointeligente.com /

Quien tiene perro seguro que muchas veces se habrá preguntado si su perro está realmente cómodo durmiendo en el suelo o, realmente, necesita una cama muy mullida en la que descansar. Pues bien, hoy hemos querido centrarnos en la primera de las cuestiones y, sobre todo, resolver algunas cuestiones básicas como si es malo que lo hagan.

En Trendencias 24 ideas originales y bonitas para poner nombre a tu perro (que ya usan los famosos con sus mascotas) Lo primero que tenemos que tener claro es que si nuestros perretes se duermen en el suelo es porque están cómodos. De hecho, algunos expertos apuntan a que realmente prefieren superficies más duras para dormir y, por ello, en algunas ocasiones nos encontramos con conductas tan curiosas como que prefieren el suelo a esas camas que les hemos comprado. En ese caso, es cuestión de que esa cama no se amolda a sus posturas de dormir y les resulta más cómodo hacerlo en otro sitio como el suelo.

Por otro lado, muchas veces les veremos dormir en el suelo porque tengan calor . Es, por tanto una manera de hacer frente a las olas de calor y no es extraño ver a los perros acostados en el suelo a pierna suelta en verano porque les resulta más fresquito, l es sirve como una manera de autorregular su temperatura corporal.

Pero es que al contrario también lo hacen. En invierno muchas veces les vemos durmiendo en el suelo en zonas bajo los que discurren los conductos de la calefacción y son más calentitos.

Bedsure Cama Perro Ortopédica Grande – Colchón Perro Lavable L, Desenfundable con Espuma De Caja De Huevos, 91x68x7.6 cm

Hoy en Amazon por 41,99€ Visto lo cual, los únicos «riesgos» a los que se pueden exponer son meramente higiénicos . No solo porque estando en el suelo se manchan más de lo normal, sino que el suelo puede contener gérmenes, bacterias y otra suciedad que traemos del exterior y que pueden arrastrar en su pelo, hocico y demás. Por ello, si nuestro perro es de los que prefiere el suelo a una linda camita, lo mejor sería que mantuviésemos siempre limpio ese espacio y evitar algún posible mal mayor.

En todo caso, no nos tenemos que preocupar porque nuestro perro duerma en el suelo, y si queremos que lo haga en una camita que le hemos comprado y no lo conseguimos, quizá tengamos que cambiarla porque no se ajusta a sus posturas. Si aún así no lo conseguimos, será mejor que apostemos simplemente por una alfombra o una mantita sobre el suelo con la que tendrán felices sueños y crearemos un espacio perfecto para nuestra mascota .

Bedsure Cama Perro Impermeable Grande – Colchón Perro Lavable, Cojín Perro Antipelo y Suave, Gris, L, 91x68x10 cm

Hoy en Amazon por 36,99€ Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena 11 chaquetas ligeras que todavía pueden darnos mucho juego este invierno (y los que vendrán) Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | Unsplash

En Trendencias | El perro de la realeza china, pequeño pero protector, que ahora es el rey de las casas pequeñas

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com