Saiba quem são o cadete e o capitão que morreram na queda de avião da FAB em Santa Catarina Sérgio Branquinho Junior e Rodrigo Alves da Silva estavam no T-25, que decolou de Pirassununga (SP) e fazia voo de instrução. Aeronave foi encontrada neste sábado (5) na Grande Florianópolis. Por g1 São Carlos e Araraquara

05/11/2022 18h16 Atualizado 05/11/2022

1 de 5 O cadete Sérgio Branquinho Junior, de Ribeirão Preto (SP), (à esquerda) e o capitão Rodrigo Alves da Silva, de Japeri (RJ) morreram em acidente com o T-25 em Florianópolis (SC) — Foto: Redes Sociais O cadete Sérgio Branquinho Junior, de Ribeirão Preto (SP), (à esquerda) e o capitão Rodrigo Alves da Silva, de Japeri (RJ) morreram em acidente com o T-25 em Florianópolis (SC) — Foto: Redes Sociais

O avião T-25 da Força Aérea Brasileira (FAB), que caiu na Grande Florianópolis (SC) , decolou da Academia da Força Aérea (AFA) em Pirassununga (SP) , na tarde de sexta-feira (4). As causas do acidente serão investigadas .

O cadete Sérgio Branquinho Junior , de Ribeirão Preto (SP) , e o capitão Rodrigo Alves da Silva , de Japeri (RJ) , estavam fazendo um voo de instrução e morreram no acidente . Eles eram amigos. (veja mais abaixo).

Militares da AFA em Pirassununga morrem em queda de avião em Santa Catarina

Vítimas

Sérgio Branquinho Junior

2 de 5 O cadete da FAB Sérgio Branquinho Junior, de Ribeirão Preto — Foto: Reprodução/Facebook O cadete da FAB Sérgio Branquinho Junior, de Ribeirão Preto — Foto: Reprodução/Facebook

Segundo informações apuradas pelo g1 e pela EPTV no interior de São Paulo, o jovem cadete de 22 anos estava no quarto ano da Academia da Força Aérea e fazia um voo de treinamento. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Preto, onde o pai de Sérgio trabalha, lamentou a morte.

«Com profundo pesar que recebemos hoje a notícia do falecimento do filho do engenheiro Sérgio Branquinho, Sérgio Branquinho Junior. Funcionário há quase 30 anos da prefeitura, Sérgio se orgulhava do filho, que cursava o quarto anos na AFA – Academia da Força Aérea Brasileira e estava próximo da formatura», comunicou.

Rodrigo Alves da Silva

3 de 5 Capitão Rodrigo Alves da Silva morreu em acidente com o T-25 em Florianópolis — Foto: Reprodução/Facebook Capitão Rodrigo Alves da Silva morreu em acidente com o T-25 em Florianópolis — Foto: Reprodução/Facebook

A prefeita de Japeri (RJ), Fernanda Ontiveros, lamentou a morte do capitão Rodrigo.

«Com imenso pesar que recebo a notícia do falecimento do Capitão Rodrigo Alves da Silva, da Força Aérea Brasileira. Capitão Rodrigo era filho de nossa cidade, foi aluno da E.M. Ary Schiavo e grande orgulho para sua família e amigos de Japeri. Infelizmente o avião da força aérea que ele pilotava em companhia de outro militar, desapereceu na tarde de ontem em Santa Catarina. O avião foi localizado na tarde de hoje e foram confirmadas as duas mortes. Meus profundos sentimentos a família e amigos do Capitão Rodrigo neste momento tão triste!», escreveu no Facebook.

Ainda não há informações sobre velório e enterro das vítimas.

O acidente

4 de 5 Avião da FAB foi encontrado destruído em uma área de mata na região de Canelinha, Grande Florianópolis — Foto: Montagem/g1 Avião da FAB foi encontrado destruído em uma área de mata na região de Canelinha, Grande Florianópolis — Foto: Montagem/g1

O avião da FAB, um T-25 de instrução, tinha partido de Pirassununga (SP) com destino a Florianópolis e perdeu o sinal em Santa Catarina na última sexta-feira (4), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Aeronáutica.

A aeronave foi encontrada destruída por volta das 12h deste sábado (5) em uma área de mata de Canelinha, na Grande Florianópolis, com dois corpos carbonizados.

O T-25 era ocupado por dois militares que faziam um voo de treinamento da Academia da Força Aérea. Um sinal de fumaça e luzes teriam sido vistos sexta-feira na região.

5 de 5

Em nota, o Comando da Aeronáutica expressou condolências, ressaltou que presta apoio aos familiares e que investigará o acidente.

Veja abaixo na íntegra:

A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) – acidentada na tarde desta sexta-feira (04/11) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (05/11). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento.

O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente.

Brasília, 05 de novembro de 2022.

Centro de Comunicação Social da Aeronáutica

