Entornointeligente.com /

Portada Última Hora Opinión Fotos Economía Cultura & Turismo Especiales Portada Ultima hora Opinión Fotos Economía Cultura&Turismo Especiales Noticias > spanish.china.org.cn | 05. 11. 2022 | Editor:Teresa Zheng [ A A A ] Primera Comisión de Asamblea General de ONU adopta proyecto de resolución presentado por China Palabras clave: ONU, China La Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU adoptó el jueves un proyecto de resolución presentado por China sobre la «Promoción de la cooperación internacional en los usos pacíficos en el contexto de la seguridad internacional».

Este es el segundo año consecutivo en que China presenta un proyecto de este tipo.

La resolución reafirma que la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus vectores, constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, al tiempo que observa con preocupación que persisten las restricciones indebidas a las exportaciones a países en desarrollo de materiales, equipos y tecnología para propósitos pacíficos.

Enfatiza que los arreglos de control de no proliferación deben ser transparentes y abiertos a la participación de todos los estados, y las medidas que previenen la proliferación de los tres tipos de armas no deben obstaculizar la cooperación internacional en materiales, equipos y tecnología para fines pacíficos, así como los requisitos de los países en desarrollo fijados para éstos en beneficio del continuo desarrollo sostenible.

Insta a todos los Estados miembro de la ONU, sin perjuicio de sus obligaciones de no proliferación, a tomar medidas concretas para promover la cooperación con fines pacíficos, en particular a no mantener restricciones incompatibles con las obligaciones asumidas.

Alienta a todos los Estados miembro a continuar los diálogos sobre la promoción de los usos pacíficos y la cooperación internacional relevante.

Al presentar el proyecto de resolución el miércoles, el embajador chino para Asuntos de Desarme, Li Song, quien encabeza la delegación china ante la Primera Comisión, dijo que no se ha prestado la debida atención a los derechos de los países en desarrollo a los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología y para la cooperación internacional.

Los países en desarrollo aún enfrentan restricciones poco razonables en su acceso normal a materiales, equipos y tecnología, agregó.

El año pasado, China trabajó con los Estados miembro y fue testigo de la adopción por primera vez de la resolución de la Asamblea General titulada «Promoción de la cooperación internacional en los usos pacíficos en el contexto de la seguridad internacional», señaló Li.

La resolución refleja los intereses de la comunidad internacional en temas relacionados con los usos pacíficos, y destaca la expectativa de los Estados miembros de un proceso de diálogo abierto e inclusivo para promover la no proliferación y los usos pacíficos de una manera equilibrada. Ha iniciado un nuevo proceso de diálogo abierto e inclusivo sobre los usos pacíficos y el control de exportaciones bajo el marco de la ONU, acotó Li.

Este año, China volvió a tomar la iniciativa al proponer el proyecto de resolución, que refleja los intereses comunes de los países en desarrollo, ahondó.

Este proyecto de resolución refleja un verdadero multiculturalismo. Todo es honesto, abierto y transparente, ya sea el contenido del borrador o la forma en que los copatrocinadores han trabajado en el proceso, continuó.

El propósito es generar dinámicas complementarias y de refuerzo mutuo entre los usos pacíficos y el control de exportaciones a través del diálogo multilateral sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, declaró.

Apoyar la resolución no es un acto para tomar partido. Más bien, es un acto de apoyo al verdadero multiculturalismo y de ponerse del lado de los intereses comunes de los países en desarrollo y de la promoción de la cooperación internacional en los usos pacíficos, afirmó.

Primera Comisión de Asamblea General de ONU adopta proyecto de resolución presentado por China Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: [email protected] Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号

Spanish.china.org.cn

LINK ORIGINAL: Spanish China

Entornointeligente.com