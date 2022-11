¿Por qué Cali tendría menos dinero para invertir en seguridad durante el 2023?

Entornointeligente.com /

El presupuesto para la seguridad de la ciudadanía caleña en el 2023 tendrá una reducción del 23 % con respecto a la que tuvo en el 2022, pasando de casi $ 84 mil millones a $ 64 mil millones.

Dicha reducción tuvo críticas en el recinto del Concejo, donde se estudia la propuesta presupuestal que presentó la Administración para el cuarto y último año del mandato de Jorge Iván Ospina.

Los funcionarios manifiestan que la inseguridad en la ciudad sigue siendo una de las más altas en el país, pese a presentar avances en sus cifras con respecto a años anteriores.

El concejal Roberto Rodríguez sostuvo que para esta Administración no ha sido un elemento prioritario la seguridad en la ciudad.

«Desde el momento del estudio del Plan de Desarrollo he venido exigiendo que haya un enfoque mayor en este sentido, pero no ha sido posible y eso se evidencia cuando se presentan estos presupuestos, que no se compadecen con lo que se invierte en otras ciudades, como Bogotá, Medellín, Barranquilla e, incluso, Bucaramanga», comentó.

Por ejemplo, la capital antioqueña, siendo la ciudad que más se asemeja a Cali en cuanto a cantidad de habitantes, tuvo un presupuesto para seguridad en el 2022 de $ 200 mil millones, es decir, un 138 % más que lo invertido en Cali este año.

«El propio Secretario de Seguridad ha pedido un presupuesto mucho mayor, pero la Alcaldía se quedó corta, no le gusta invertir en esta materia» Roberto Ortiz, concejal de Cali El concejal Rodríguez también contó que la Secretaría de Seguridad había solicitado un presupuesto para el 2023 de $ 187 mil millones, sin embargo, tras la presentación del proyecto de presupuesto, esta cartera solo cuenta con una tercera parte de ese recurso.

«¿Cuáles van a ser entonces los proyectos que se eliminarán para el año siguiente? ¿Por qué si a la Administración le comunican una necesidad de dineros por los $ 187 mil millones, solo aprueba $64 mil?», dijo el cabildante.

Frente a los cuestionamientos, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, manifestó que este recurso sí es poco para las necesidades en seguridad que tiene la ciudadanía.

Pero, «hay que ver las dificultades económicas que tiene una ciudad como Cali que, a diferencia de otros territorios como Bogotá y Medellín, tienen el apoyo de entidades como EPM que le devuelven al municipio recursos importantes. Cali no tiene esa posibilidad», aseguró el funcionario.

La disminución en el recurso se debe a que en el 2023 Cali tendrá que empezar a pagar el crédito adquirido con la banca en 2020 y deberá desembolsar $ 222 mil millones. Además, elementos como los gastos de funcionamiento también aumentarán el próximo año.

El Secretario de Seguridad expuso que, ante la reducción, el organismo trabajará en hacer más eficiente el gasto y en la prevención del delito.

«También estamos diseñando estrategias que serían financiadas con otros recursos, tanto del excedente del recaudo del Distrito como del Fonsecon (Fondo Nacional de Seguridad), ya hemos sostenido conversaciones para asegurar que eso se dé», dijo Dranguet.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, aseguró que el presupuesto de este organismo alcanzaría los $100 mil millones en 2023, con el aporte de otras fuentes de financiación.

A pesar de esto, expertos en seguridad también hicieron cuestionamientos a la reducción que de forma inicial tendrá la cartera.

Alberto Sánchez sostuvo que para combatir el desorden actual de convivencia que enfrenta la ciudad se necesita de mayor personal de la Policía y de Seguridad y Justicia, y para ello, más recursos, por lo que es algo que podría empeorar para el próximo año.

Otro elemento importante es que «Cali tiene unas deficiencias estructurales importantes: los CAI están en malas condiciones, las estaciones de Policía también y hay unos elementos para la vigilancia que son muy costosos, como las motos de los uniformados».

De acuerdo con Sánchez, el historial de inseguridad de la ciudad hace necesario que cada año se incremente el presupuesto de esta cartera y la reducción en ese sentido solo muestra que la seguridad de los caleños no está entre las prioridades.

El también experto Pablo Uribe aseguró que esta es una pésima noticia para Cali, pues la seguridad es lo mínimo que debería ser garantizado a la población.

«La seguridad no es algo que deba estar al vaivén de los deseos o caprichos del gobernante de turno. De hecho, $ 80 mil millones sigue siendo poco para lo que la ciudad realmente necesita», puntualizó Uribe.

Esta no es la única reducción… El proyecto de presupuesto presentado al Concejo por el Departamento de Hacienda plantea varias reducciones importantes en otras carteras del Distrito. De hecho, la que tendría el organismo de Seguridad es una de las más bajas de la propuesta.

El Dagma, por ejemplo, tendrá un decrecimiento presupuestal del

65,5 %, pasando de una inversión de $ 109.698 millones a $ 37.898 millones. En la Secretaría de Infraestructura, la reducción sería del

59,4 %; en Cultura, del 61,6 %, y en Vivienda, del 72,6 %.

En el estudio del proyecto, los concejales declararon que tanto los proyectos movilizadores del Plan de Desarrollo, así como las obras en ejecución a realizar el próximo año podrían verse perjudicados con la gran cantidad de reducciones.

De las 26 entidades del Distrito, 22 tendrían una disminución de recursos.

