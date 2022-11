O Assunto #825 a #829: A vitória de Lula, os primeiros passos da transição, a baderna a serviço de Bolsonaro, PT – a história e os desafios, e Bolsonaro na trilha de Donald Trump

Entornointeligente.com /

05/11/2022 05h30 Atualizado 05/11/2022

O Assunto é publicado de segunda a sexta-feira e apresentado por Renata Lo Prete. Você pode aproveitar para ouvir todos os episódios da semana que passou:

#825: A vitória de Lula para 3° mandato inédito

Estavam apuradas mais de 98% das urnas quando o TSE anunciou o resultado oficial da eleição para Presidente. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou a maior votação da história do país: foram mais de 60 milhões de votos , o que garantiu a ele 50,90% do total de válidos – diante de um uso nunca visto antes da máquina pública a favor de Jair Bolsonaro (PL). «Uma vitória nos minutos finais da prorrogação», sintetiza Thomas Traumann , pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Na madrugada desta segunda-feira, ele e Renata Lo Prete analisaram os dois discursos do presidente eleito: o primeiro para seus correligionários, e o segundo, para a militância, na Avenida Paulista. «Foram mensagens muito claras», afirma o jornalista. Lula sabe que vai assumir um «país partido» e que precisa pregar um governo de amplo espectro . O petista também reconhece «que o PT sozinho não teria ganho essa eleição»: daí a importância da ampla aliança construída no 2º turno com Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede) e o grupo de economistas responsáveis pelo Plano Real – além da presença de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). Para Traumann, no entanto, essa «grande tenda» organizada por Lula tem contradições naturais: «O que unia todo mundo era o movimento contra Bolsonaro» . Agora, entende, o presidente eleito – que assume o Planalto em 1º de janeiro de 2023 – terá que aglutinar essas forças para serem «a favor de outras pautas».

#826: Os primeiros passos da transição

Vinte anos depois de ser eleito pela primeira vez, Lula terá que lidar com uma troca de guarda em tudo diferente daquela de 2002 . A começar pelo fato de que, mais de 24 horas depois de anunciado o resultado, o adversário ainda não havia se pronunciado sobre a derrota. «Entre uma opção pacífica e o confronto», o governo de Jair Bolsonaro (PL) «sempre escolheu o confronto», diz Thomas Traumann , pesquisador da FGV e colunista da revista Veja, que volta ao podcast para dar sequência à conversa com Renata Lo Prete sobre os resultados do 2° turno . O jornalista relembra «a transição modelo» entre Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Lula. Agora será outro padrão, prevê ele. Thomas explica as regras previstas na lei que rege as transições, como a indicação, pelo presidente eleito, de nomes que terão acesso a documentos e informações antes da posse, em 1º de janeiro. Autor do livro «O Pior Emprego do Mundo», sobre ministros da Fazenda, Thomas elenca os perfis dos possíveis escolhidos para o cargo na próxima administração. Para ele, a experiência de negociação com o Congresso é um dos ativos mais importantes, o que poderia render a indicação a quadros petistas como o governador Rui Costa (BA) e o deputado federal Alexandre Padilha (SP). Mas Thomas pondera que uma conjuntura econômica mais delicada poderia favorecer «um nome de maior confiança» do mercado, como o de Henrique Meirelles. Para ele, os sinais emitidos até aqui pela equipe do presidente eleito sugerem «um governo menos petista que os dois primeiros de Lula» .

#827: A baderna a serviço de Bolsonaro

Os dois dias de silêncio do presidente da República serviram de combustível para o bloqueio de rodovias em 24 Estados por seguidores inconformados com a derrota nas urnas, movimento antidemocrático que causou prejuízos de todo tipo, além de deixar Bolsonaro isolado até dentro do próprio governo . Quando finalmente se pronunciou, passou a mão na cabeça dos desordeiros e não mencionou o adversário eleito, mas reconheceu implicitamente o resultado ao agradecer os votos recebidos e dar púlpito ao ministro da Casa Civil para declarar iniciada a transição. «Ele tentou tirar as meias sem descalçar os sapatos» , diz Maria Cristina Fernandes em conversa com Renata Lo Prete . Para a colunista do jornal Valor Econômico, Bolsonaro adotou tom de «vitimização» já de olho em eleições futuras e porque tem uma «bola de ferro amarrada nos pés» – pela primeira vez em mais de três décadas, não desfrutará de foro privilegiado. Na avaliação de Maria Cristina, a toada será essa nas próximas semanas: «ele vai esticar a corda até o último dia» .

#828: PT – a história e os desafios à frente

Fundado em 1980, na esteira de uma greve de metalúrgicos que deu projeção nacional a sua principal liderança, o Partido dos Trabalhadores chegou à Presidência da República 22 anos depois e lá ficou por dois mandatos de Lula e «um e meio» de Dilma Rousseff – alvo de impeachment em 2016. A partir daí, o partido atravessou um longo deserto até receber das urnas, no último dia 30, a missão de voltar ao Palácio do Planalto e «reorganizar a democracia» , em processo muito semelhante ao levado a cabo por Ulysses Guimarães e o PMDB ao final da ditadura, avalia Celso Rocha de Barros, convidado de Renata Lo Prete neste episódio . Autor do livro recém-lançado «PT, uma história», o sociólogo avalia que se trata do «último grande partido ainda de pé» no país. Para ele, neste terceiro mandato de Lula é possível que a militância passe por uma «crise de identidade», a partir da necessidade de fazer alianças mais ao centro – com personagens como Simone Tebet (MDB) e Eduardo Paes (PSD). Ele explica como a transição Bolsonaro-Lula pode definir a política econômica na largada do novo governo. «Quando Lula assumiu em 2003, sabia que não tinha ninguém pronto para dar golpe, o que lhe permitiu tomar medidas impopulares na economia», lembra . E conclui falando sobre o desafio de lidar com Bolsonaro. «Essa é a grande questão da política brasileira»: com o futuro ex-presidente liderando a oposição será preciso «se preparar para uma década de instabilidade» .

#829: Bolsonaro na trilha de Donald Trump

Ambos passaram os respectivos mandatos lançando descrédito sobre o sistema eleitoral pelo qual chegaram ao poder. Derrotado na tentativa de obter o segundo mandato, o americano investiu meses na contestação do resultado, até insuflar a invasão ao Congresso em 6 de janeiro de 2021. Por aqui, a apuração rápida e segura, encerrada na noite do próprio domingo, inviabilizou qualquer questionamento à Justiça Eleitoral , a despeito das ameaças prévias do presidente. E este então se recolheu num silêncio de dois dias que foi a senha para os bloqueios ilegais em rodovias. Na comparação com os Estados Unidos, o Brasil padece de duas desvantagens, avalia Guilherme Casarões, professor da FGV-SP e coordenador do Observatório da Extrema-Direita . Primeiro, «um ímpeto golpista mais presente». Depois, a opacidade das Forças Armadas , que se associaram ao atual governo e jamais manifestaram de forma inequívoca seu compromisso com a ordem constitucional. O cientista político chama a atenção para a ambiguidade das falas de Bolsonaro – que orientou os manifestantes a sair das estradas na mesma mensagem em que voltou a estimular outros atos de cunho golpista. Segundo Casarões, o presidente derrotado «vive um dilema»: quer manter seus radicais motivados e, ao mesmo tempo, não se inviabilizar como líder da oposição ao futuro governo petista .

O podcast O Assunto é produzido por: Mônica Mariotti, Isabel Seta, Lorena Lara ,Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kaczuroski e Eto Osclighter . Apresentação: Renata Lo Prete.

