No Texas, a eleição é entre duas Américas quase irreconciliáveis

No dia 31 de Outubro, o rapper Takeoff, membro do grupo Migos, foi mortalmente atingido a tiro, em Houston. Estava numa festa privada. Tinha 28 anos. Desconhecem-se ainda as circunstâncias da tragédia. Mais uma das que frequentemente acontecem no Texas. Em Setembro, o governador do estado, Greg Abbott, republicano, fez aprovar legislação que dispensa os portadores de armas da respectiva licença. No passado mês de Maio, na pequena cidade fronteiriça de Uvalde , um homem armado assassinou 19 crianças e dois professores numa escola primária. Eram maioritariamente hispânicos, num estado em que 39 por cento da população tem a mesma origem. A tragédia, a pior da história do Texas, ainda paira sobre as eleições.

