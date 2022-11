Nikolas Ferreira tem perfis suspensos de redes sociais após ataques contra urnas eletrônicas

Entornointeligente.com /

05/11/2022 03h41 Atualizado 05/11/2022

1 de 4 Nikolas Ferreira é eleito o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais — Foto: Instagram/ Reprodução Nikolas Ferreira é eleito o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais — Foto: Instagram/ Reprodução

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira ( PL ) teve os perfis nas redes sociais suspensos por uma determinação judicial, nesta sexta-feira (4). Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Nikolas publicou mensagens durante todo o dia, levantando suspeitas sobre a apuração dos votos nas eleições do domingo (30) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

2 de 4 Perfil oficial no Twitter informava retenção da conta do parlamentar — Foto: Reprodução/Redes Sociais Perfil oficial no Twitter informava retenção da conta do parlamentar — Foto: Reprodução/Redes Sociais

As contas oficiais que Nikolas mantinha no Twitter e no Instagram já não podiam mais ser acessadas na noite de sexta-feira. Ele mesmo publicou os alertas de bloqueio que recebeu antes de ter o perfil suspenso no Instagram. Em uma das postagens, ele divulga que a suspensão foi atribuída a uma ordem judicial, em um processo que tramita no TSE.

3 de 4 Nikolas também compartilhou a mensagem que recebeu do Twitter — Foto: Reprodução/Redes Sociais Nikolas também compartilhou a mensagem que recebeu do Twitter — Foto: Reprodução/Redes Sociais

As acusações do deputado federal eleito contra as urnas eletrônicas tiveram embasamento em um vídeo publicado por um argentino, que fez uma transmissão ao vivo pela internet, atacando o sistema eleitoral brasileiro. Ele mentiu sobre as auditorias das urnas eletrônicas do modelo 2020.

«Eu, basicamente, simplesmente, transcrevi o que o argentino disse no Twitter e, provavelmente, foi por isso que derrubaram minha conta no Twitter com quase 2 milhões de seguidores», afirmou em vídeo publicado no Facebook.

O argentino é amigo do deputado Eduardo Bolsonaro (PL).

4 de 4 Deputado federal eleito, Nikolas Ferreira compartilhou alerta de bloqueio do Instagram nas redes sociais — Foto: Reprodução/Redes Sociais Deputado federal eleito, Nikolas Ferreira compartilhou alerta de bloqueio do Instagram nas redes sociais — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O g1 procurou Nikolas Ferreira na madrugada deste sábado (5) e aguarda um retorno com o posicionamento.

