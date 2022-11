Más de 30 millones de estadounidenses emiten voto anticipado

Entornointeligente.com /

Hasta este jueves en Texas habían emitido más de cuatro millones de votos, mientras que tanto California como Florida superan los tres millones.

Más de 30 millones de estadounidenses han emitido su sufragio anticipado en los comicios de medio término de Estados Unidos (EE.UU.), informaron este viernes medios locales de comunicación.

Según datos ofrecidos, hasta este jueves en Texas habían emitido más de cuatro millones de votos, mientras que tanto California como Florida superan los tres millones.

Hasta ese momento, Florida era liderada por los republicanos con cerca del 44 por ciento de los votos emitidos, mientras que California era comandada por los demócratas con poco más del 50 por ciento de los sufragios.

— Honest Elections Project (@honestelections) November 3, 2022 Estos mismos datos expresaron que a nivel nacional, el voto anticipado es liderado por los demócratas con el 44.1 por ciento, mientras que los conservadores tienen el 33.6 por ciento.

El venidero martes, 8 de noviembre, se definirán en estos comicios quiénes ocuparán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, así como los gobernadores de 36 estados y los alcaldes de 34 de las 100 ciudades más importantes de la nación norteña.

Los republicanos precisan ganar 22 del total de asientos en disputa para controlar el Senado, para de esta forma hacerse con el control de 51 de los 100 puestos de la cámara alta.

Los demócratas, por su parte, necesitan 50 sillas para controlar el Senado, pues el voto de la vicepresidenta Kamala Harris los favorece en caso de un empate. Pero aun así, los pronósticos de medios especializados apuntan que los azules tienen el control de 12 asientos, pero necesitan 14 más para asegurar la mayoría.

En el caso de la Cámara de Representantes, tanto demócratas como republicanos necesita ganar 218 de los 435 puestos disponibles.

En este caso, también son los rojos los favoritos a llevarse la mayoría pues tienen un marcado favoritismo en al menos 212 escaños, contra 205 de los demócratas.

Los llamados estados pendulares o bisagra en estas elecciones son Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Ohio, donde se espera que deban definirse estos comicios de medio término en caso de una diferencia cerrada.

