Meta avisa que falha técnica fez posts sobre eleições no Facebook e no Instagram apresentarem rótulo desatualizado

04/11/2022 22h32 Atualizado 04/11/2022

A Meta , controladora do Facebook e do Instagram , comunicou nesta sexta-feira (4) que uma falha técnica em seus sistemas fez com que publicações sobre eleições no Facebook e no Instagram no Brasil apresentassem momentaneamente um rótulo desatualizado informando que votos da eleição brasileira ainda estavam sendo apurados.

A empresa esclarece que isso não é verdade e que o resultado oficial da eleição foi declarado no último domingo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A A Meta diz que resolveu a questão.

«Nesta sexta-feira, uma falha técnica nos sistemas da Meta fez com que publicações sobre eleições no Facebook e no Instagram no Brasil apresentassem momentaneamente um rótulo desatualizado informando que votos da eleição brasileira ainda estavam sendo apurados. Isso não é verdade: o resultado oficial da eleição foi declarado no último domingo pelo TSE. Trabalhamos para resolver a questão o mais rápido possível.» – porta-voz da Meta.

Mensagens falsas sobre o resultado da eleição exploram a falha. Uma publicação no Twitter mostra a imagem do presidente Jair Bolsonaro no post do Instagram em que ele pede a manifestantes que desobstruam as rodovias. No rodapé aparece o rótulo com a mensagem: «Os votos para a eleição presidencial ainda estão sendo apurados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral».

O autor da mensagem falsa diz: » O TSE está sem saber o que fazer com relação aos casos de fraudes na eleição para presidente da República. O TSE foi lá no site e publicou que estava declarando o vencedor da eleição. Em seguida, sem explicações, mudou o texto e postou que os votos ainda estão sendo apurados .»

Outra mensagem diz: » Começou a circular pelas redes que o TSE alterou o texto que anteriormente anunciava a finalização das eleições com um vencedor. Agora, o texto é outro. Eu mesmo printei e marquei a página do PR no seu Instagram .»

Na quinta-feira (3), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que o resultado da urna é incontestável e que criminosos que atacam o sistema eleitoral serão responsabilizados.

