Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Queda de foguete Desafio econômico de Lula Hit eleitoral 13º salário Marília Mendonça, um ano após a morte: feat com dupla e EP estão entre próximos lançamentos Novo EP dos 'Decretos Reais' da cantora será lançado em novembro, mas música com Guilherme e Santiago ficou para janeiro de 2023. Novas faixas registradas em live devem sair em breve. Por Marília Neves, g1

05/11/2022 04h01 Atualizado 05/11/2022

1 de 2 Marília Mendonça — Foto: Divulgação Marília Mendonça — Foto: Divulgação

Um ano após a morte de Marília Mendonça, ainda há grandes expectativas sobre lançamentos de trabalhos póstumos da cantora, sejam eles inéditos ou não. Marília morreu em 5 de novembro de 2021, após a queda de um avião em Minas Gerais.

Segundo a assessoria de Marília, ainda neste mês de novembro, devem ser divulgadas novas faixas do «Decretos reais».

O lançamento do segundo EP do projeto, que reúne canções extraídas da live «Serenata», realizada em 15 maio de 2021, ainda não tem uma data exata, mas está previsto para acontecer até o final deste mês.

Na live que gerou os registros, a cantora incluiu no repertório clássicos da música sertaneja. As primeiras faixas desse projeto póstumo foram lançadas em julho .

Na época, a produção da cantora informou que ao longo do ano, «outros decretos serão devidamente cumpridos». «Tudo será conduzido de forma respeitosa, ética, profissional e com extremo amor», afirmou a equipe da cantora.

Leia também: Marília Mendonça ainda é artista mais ouvida do Brasil no YouTube um ano após sua morte

2 de 2 Marília Mendonça grava feat com Guilherme e Santiago — Foto: Marcel Bianchi Marília Mendonça grava feat com Guilherme e Santiago — Foto: Marcel Bianchi

Feat com Guilherme e Santiago fica para 2023

A última gravação da cantora antes do acidente aconteceu para o DVD «Perfume Novo», de Guilherme e Santiago, no qual a dupla recebeu diversos artistas, como Gustavo Mioto, Lauana Prado e Bruno e Marrone.

Bastante aguardado, o feat com Marília Mendonça será lançado em 13 de janeiro de 2023, segundo a assessoria de Guilherme e Santiago.

O encontro para a gravação da faixa inédita, que levará o título de «Se ele soubesse», aconteceu em 28 de outubro de 2021, em Goiânia, uma semana antes da morte de Marília.

A faixa é composição de Matheus Di Padua e Miguell. Matheus, aliás, é um dos compositores de «Graveto», música que Marília lançou durante sua licença-maternidade.

Em recente entrevista ao canal de Dona Ruth, mãe de Marília, no YouTube, Guilherme e Santiago cantaram um trecho da faixa inédita.

«Ela nem pediu pra ouvir outra, já foi essa mesma. E ela se entregou de corpo e alma», afirmou Santiago, explicando que Marília aprovou a canção de primeira.

«Nas nossas redes, os fãs ficam todos pedindo [o lançamento]. A gente está super ansioso também», completou Guilherme.

Seguindo uma tendência de lançamentos no mercado musical, Guilherme e Santiago estão divulgando as faixas do DVD aos poucos.

Mariliateca: veja especial do g1 com todas as músicas da cantora

Feat com Zezé di Camargo e Luciano

Outro feat prometido, gravado e que ainda não foi lançado é o de Marília Mendonça com Zezé Di Camargo e Luciano.

A gravação que marca a parceria de Marília com a dupla é a de «Você não é mais assim», uma composição de César Augusto.

O registro é um entre as cinco parcerias de um projeto em que Zezé e Luciano convocaram alguns artistas para regravarem faixas da dupla. Com a dedicação dos irmãos em seus projetos solos, o de parcerias segue sem data de lançamento, conforme Zezé explicou ao g1 em fevereiro . «Senão fica muita coisa junta.»

O cantor já havia revelado que daria todo o material da música para dona Ruth, mãe da cantora. Ela quem vai decidir se a faixa será ou não lançada.

«Respeito total a vontade dela. Mesmo porque, eu falei, naquela época, lançar uma música com a Marília, logo depois que ela faleceu, pra mim, seria muito sórdido. Não quero fazer isso jamais. Agora se ela [Ruth] achar que é bacana lançar, que é legal pra ela, os fãs dela gostarem da ideia, aí eu lanço.»

Lançamentos póstumos

Desde sua morte, ao menos seis feats póstumos da cantora já foram lançados. As novidades contam com parcerias sertanejas e até hit de pagode e canção em espanhol.

«Mal feito», parceria de Marilia Mendonça com Hugo e Guilherme «Amava nada», parceria de Marília Mendonça com Lucas Lucco «50 por cento», parceria de Marília Mendonça com Naiara Azevedo «Calculista», parceria de Marília Mendonça com Dom Vittor e Gustavo «Amigos con Derechos», parceria de Marília Mendonça com Dulce María «Insônia», parceria de Marília Mendonça com Ludmilla

Equipe de Marília Mendonça lança 1º projeto póstumo da cantora

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com