Marcelo reage à saída de Jerónimo de Sousa

O Presidente da República reagiu à notícia da mudança na liderança do PCP, lembrando a relação de «cooperação institucional» que sempre manteve com Jerónimo de Sousa e que este sempre manteve consigo.

«Mantive sempre com o secretário-geral do PCP, uma cooperação institucional e manteve sempre uma cooperação institucional com o Presidente da República, independentemente de concordância e discordâncias, como aconteceu na votação do último orçamento de Estado», afirmou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa fez ainda questão de desejar felicidades a Paulo Raimundo, que deverá suceder a Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP.

O chefe de Estado falava aos jornalistas, depois de uma visita à Casa das Histórias – Paula Rego, em Cascais.

