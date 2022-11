Inversionistas rusos de Petrozamora prevén demandar a PDVSA por expropiación sin compensación

Entornointeligente.com /

Los ex ejecutivos de Gazprombank, junto a inversionistas nacionales que están al frente de la compañía GPB Global Resources y que figuraba como socio de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la empresa mixta Petrozamora,con operaciones en el estado Zulia, contemplan demandar a la compañía estatal por propiciar una ocupación e intento de expropiación sin compensación; además de un incumplimiento del contrato avalado por la Asamblea Nacional. La demanda está prevista para ser presentada ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, por un monto de indemnización que en principio no baja de los 1.000 millones de dólares. En PDVSA, de acuerdo con el semanario, se argumenta que la medida de control se tomó debido a que la producción colapsó por falta de inversión y la razón es porque buena parte del crudo de Petrozamora se enviaba a la empresa de refinación Nynas en Suecia. Los inversionistas rusos, no obstante, argumentan que se llegó a tener un nivel de extracción de crudo por el orden de 120.000 barriles diarios y que buena parte de ese volumen PDVSA lo tomó y nunca permitió que fuera exportado hacia el mercado asiático. Este sería el primer caso de demanda vinculado al sector de los hidrocarburos que se intente ante un centro de arbitraje en la administración de Nicolás Maduro.

LINK ORIGINAL: Petroguia

Entornointeligente.com