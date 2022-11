Entornointeligente.com /

Incêndio em boate na Rússia mata 13 pessoas Agência de notícias TASS informou que o fogo pode ter começado depois que um sinalizador foi usado. Por g1

05/11/2022 05h29 Atualizado 05/11/2022

1 de 3 Bombeiros combatem fogo em boate em Kostroma, na Rússia — Foto: Serviço de Imprensa do Ministério de Emergência da Rússia / via AP Photo Bombeiros combatem fogo em boate em Kostroma, na Rússia — Foto: Serviço de Imprensa do Ministério de Emergência da Rússia / via AP Photo

Pelo menos 13 pessoas morreram em um incêndio em uma boate na cidade russa de Kostroma, disse o governador da região neste sábado (5).

«De acordo com informações preliminares, 13 pessoas morreram no incêndio. As informações estão sendo atualizadas», disse o governador Sergey Sitnikov. «Cinco pessoas ficaram feridas e receberam assistência médica», acrescentou.

A agência de notícias TASS informou que o fogo pode ter começado depois que um sinalizador foi usado. A promotoria da região informou que uma investigação foi aberta.

O fogo fez com que o telhado do Polygon, um local multiuso – café, boate e bar – desabasse.

Equipes de resgate conseguiram retirar do local 250 pessoas.

Kostroma fica a cerca de 300 km de Moscou, nas margens do rio Volga e tem 270 mil habitantes.

