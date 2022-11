Gustavo Dudamel: Me emociona volver a mi amado Barquisimeto

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA | Agencias.- Luego de seis años, Gustavo Dudamel regresó a Barquisimeto . Se pudo conocer que el el director de la Filarmónica de París viajó junto a su esposa, la actriz española María Valverde, quien dirige un documental sobre el Coro Manos Blancas de El Sistema , con sede en la capital del estado Lara. La pareja llegó con un equipo de producción que sigue a los integrantes del Programa de Educación Especial de la institución.

«Me emociona infinitamente volver a mi amado Barquisimeto, epicentro de este sueño que tantas vidas ha transformado en Venezuela y el mundo. Reunirme con los niños y jóvenes de nuestro querido sistema, así como con los profesores, emociona y me inspira» expresó a través de las redes sociales el director de orquestas.

«El trabajo como siempre es enorme y nuestros hijos merecen toda nuestra energía. ¡Tocar, cantar y luchar siempre, mis queridos!», agregó.

La última vez que Dudamel estuvo en Venezuela fue a finales de 2016. El 18 de diciembre dirigió un concierto de Navidad en la sede de El Sistema con entrada gratuita. En esa oportunidad, estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, que interpretó la Suite de El cascanueces, Op. 71, estructurada por Pyotr Ilyich Tchaikovsky, a partir de la obra escrita para la danza original, con coreografía de Marius Petipa; y Pedro y el lobo, Op. 67, cuento musical para niños de Serguéi Prokófiev.

Desde entonces, el también director de la Ópera de París no había regresado al país por diferencias con el gobierno de Nicolás Maduro . Hay que recordar que el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es tutelado por el estado venezolano.

El distanciamiento definitivo se produjo en 2017 cuando Dudamel marcó distancia de la administración Maduro. En ese momento, el aún director titular de la Orquesta Simón Bolívar se pronunció en sus redes sociales a propósito del asesinato de Armando Cañizales en las protestas contra el gobierno ocurridas en mayo. El joven de 17 años, perteneciente a la Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo, recibió un disparo en Las Mercedes. «Levanto mi voz en contra de la violencia y la represión. Nada puede justificar el derramamiento de sangre. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis».

Dudamel repudió aquel lamentable hecho y exigió democracia. Como consecuencia de este y otros pronunciamientos, uno de ellos contra la Asamblea Constituyente en artículos que publicó en El País de España y en The New York Times, Maduro suspendió las giras programadas de El Sistema con el director y lo señaló públicamente como traidor. Desde ese entonces no regresaba al país. No pudo estar en el entierro de su mentor y maestro José Antonio Abreu, quien falleció en marzo de 2018.

No se sabe cuánto tiempo estará en el país. Tampoco si dirigirá algunas de las orquestas de El Sistema. Sí participará en actividades académicas y tiene previstas reuniones con representantes del gobierno.

