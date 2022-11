Gobierno regional activa programa escuela para padres para fomentar la prevención del acoso escolar

Entornointeligente.com /

5 Nov, 2022 | A propósito de celebrarse el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, el Ejecutivo regional, a través de la Coordinación de Protección y Desarrollo estudiantil de la Dirección de Educación estadal, reactivará el programa escuela para padres con la finalidad de atacar el tema del bullying en las instituciones educativas.

La idea es empoderar a las familias y mantener una buena comunicación entre la casa y la escuela, así como ser vigilantes para evitar la violencia en centros educativos lo que compromete la convivencia escolar «Los representantes deben ser parte activa como garantes de que la ley entra por casa», así lo indicó el coordinador de Educación Especial, Jorge González.

Destacó que la semana entrante iniciarán una serie de actividades a cargo de José Suniaga, quien dictará talleres a los padres, y personal directivo, administrativo, ambientalista y docente para que sean ellos los vigilantes de que los casos de acoso escolar no se den en las instituciones.

Explicó González que la matrícula de los niños con necesidades educativas especiales en el estado Nueva Esparta está por el orden de los 1351 niños atendidos en aulas integradas.

«Tenemos ciertas debilidades ya que no contamos con los docentes especialistas en la materia. Hay niños con necesidades motoras educativas especiales como auditiva, trastorno del espectro autismo, síndrome de Down y ciertas patologías que no todos los docentes de aula manejan», dijo.

González informó que los municipios donde más se han vulnerado los derechos de estos niños son Mariño, Arismendi y Díaz porque en estas localidades existen más escuelas y déficit de docentes especialistas. «El total son 110 instituciones educativas estadales y solo funcionan 44 docentes especialistas. Desde la Dirección de Educación se trabaja para que este personal docente entre a estos espacios».

