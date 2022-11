Feroz autocrítica en Colo Colo por el caso de Gabriel Suazo, un ex U está muy cerca y el jugador que saldría

Entornointeligente.com /

Colo Colo estaría muy cerca de cerrar el primer refuerzo y sería un portero experimentado, algo que hace rato quería Gustavo Quinteros .

Fernando de Paul, en Everton esta temporada, tiene muy encaminada su llegada al campeón del fútbol chileno, según TNT Sports.

El ex portero de la U, y también capitán, termina su vínculo con el elenco viñamarino, factor clave para que la operación sea sencilla y rápida.

En tanto, Anibal Mosa, directivo de Blanco y Negro, realizó una fuerte autocrítica por el caso de Gabriel Suazo , quien es prácticamente un hecho que partirá.

«El caso de Suazo es aparte, es el capitán del equipo, un líder indiscutible. Para mí debería quedarse, pero tiene otras pretensiones y nosotros no hicimos la pega cuando teníamos que haberla hecho. Si no hacemos autocrítica, vamos a cometer los mismos errores. Esto habla mal de nosotros como institución. Hay que esperar un par de semanas, pero él es parte del ADN de Colo Colo», expresó el ex presidente del Cacique.

«Vengo hace año y medio conversando de su renovación y la de Cortés, debemos hacer los mea culpa honestos y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Vamos a estar permanentemente generando esta calidad de jugadores y debemos tener una visión de mediano o largo plazo», completó.

También se habla de la jugada que podría hacer Colo Colo para desprenderse de uno de los cupos de extranjeros, hoy completos, lo que no permite traer algún jugador foráneo para el 2023.

Quinteros habría dado el visto bueno para que ByN vea la salida del argentino Agustín Bouzat, ya sea mediante un préstamo o una venta, según informó ESPN. ¿Encontraste algún error? Avísanos

