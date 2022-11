Eu sei que Costa e Marcelo sabem

Entornointeligente.com /

A mim não me apanharão como figurante neste teatro em que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa fingem estar completamente em desacordo com a política de aumento de taxas de juro do Banco Central Europeu . Não me verão com um pompom em cada mão a liderar a claque do primeiro-ministro e do Presidente da República, isso é certo, mas também não me verão sequer a dar às diatribes de um e de outro a dignidade de um debate sério sobre política monetária, porque nenhum dos dois está de facto a falar a sério. Ambos sabem que as suas críticas são erradas e injustas. Ambos sabem que o BCE não vai passar a actuar de outra forma, porque não pode, e ambos desejam verdadeiramente que aquele mantenha o rumo, porque uma inflação alta e persistente é a pior ameaça aos políticos e aos governos.

