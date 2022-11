Espanhol Julen Lopetegui confimado no Wolverhampton

Entornointeligente.com /

O clube inglês Wolverhampton anunciou este sábado o espanhol Julen Lopetegui como o novo treinador, revelou o atual 19.º classificado da Liga inglesa de futebol.

O antigo selecionador espanhol e treinador de equipas como FC Porto, Real Madrid e Sevilha, do qual foi recentemente despedido, assumirá o plantel dos ‘wolves’ a partir do próximo dia 14 de novembro, pelo que Steve Davis continuará como técnico interino e orientará a equipa na receção de hoje ao Brighton.

«Julen é um técnico de primeiro nível, com uma excelente experiência na elite deste desporto. Estamos muito satisfeitos de ter alcançado um acordo para o trazer para os ‘wolves'», disse o presidente do Wolverhampton, Jeff Shi, em comunicado na página do clube , no qual alinham os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti, Matheus Nunes, João Moutinho, Rúben Neves, Gonçalo Guedes, Pedro Neto e Daniel Podence.

