Em Oleiros, o Outono sabe a medronho, azeite, marmelada e a aconchego

A proposta era tentadora, inclusive para os menos fãs desta época que forçou o adeus ao Verão, sujeitando-nos aos dias curtos e frescos (este ano, é proibido dizer mal da chuva). O convite desafiava-nos a rumar a Oleiros, no distrito de Castelo Branco, a pretexto dos produtos de Outono e da sua transformação, com direito a usufruir «do aconchego a que a estação obriga» e «com lareira a fazer de companhia ao serão». Impossível resistir, certo? Seguimos viagem até ao interior, seduzidos pela ideia de ir descobrir como é que se produz a aguardente e as compotas de medronho, o azeite e o cabrito estonado, provar mais umas quantas iguarias e usufruir do sossego da natureza. Pelo meio, ainda arranjámos tempo para fazer marmelada e receber verdadeiras aulas de resiliência, com professores que teimam em não vergar perante a crueldade dos fogos.

LINK ORIGINAL: Publico

