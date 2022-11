De Velma a Bob Esponja: Os personagens que são da comunidade LGBT e talvez você não saiba

Entornointeligente.com /

05/11/2022 04h00 Atualizado 05/11/2022

De Velma a Bob Esponja: Semana Pop mostra personagens que são da comunidade LGBT

Um novo filme baseado em «Scooby-Doo» pôs fim a um mistério que atravessou gerações. Velma aparece na história abertamente apaixonada por uma mulher , confirmando especulações que já circulavam há muito tempo sobre sua sexualidade. Não foi a primeira vez que uma revelação desse tipo envolveu alguma figura bem conhecida da cultura pop. O Semana Pop deste sábado (5) fala de outros cinco personagens que são da comunidade LGBT e talvez você não saiba. Assista ao vídeo acima.

O Semana Pop vai ao ar toda semana, com o resumo do tema que está bombando no mundo do entretenimento. Pode ser sobre música, cinema, games, internet ou só a treta da semana mesmo.

