Cuéllar se retira de la mesa técnica y denuncia que Gobierno oculta información

El rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y el asesor técnico del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, José Luis Santistevan, se retiraron de la reunión de la comisión técnica, denunciaron que les interrumpieron al momento de explicar la propuesta de esa región y que el Gobierno oculta información sobre el censo. «Nos han interrumpido cuando estábamos haciendo la exposición de la propuesta y también pasó lo mismo con la licenciada Melvy Vargas. Es una situación compleja porque quien invita y pone las reglas del juego es el gobierno. Hemos demostrado que se puede hacer un censo el 2023, pero las reglas no son claras, son reglas deshonestas», puntualizó Santistevan. Tras el intermedio que se determinó a las 14:30 hrs, se inició una segunda etapa para alcanzar el consenso en el cronograma y la revisión de las actividades del censo. La delegación cruceña solicitó información del avance del trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE) pero no se les entregó. Cuéllar se retiró molesto de la reunión porque el INE no entregó información sobre el avance de las actividades censales, cuestionó que hasta el momento no se haya presentado a cada una de las regiones, «Es importante tener en físico las actividades desglosadas y conocer el porcentaje de avances porque en función a eso podemos opinar con claridad qué actividades pueden acortarse en el tiempo, pero también es importante conocer el presupuesto que se tiene para estas acciones», sostuvo el rector. En la comisión técnica se quedaron los delegados acreditados de Santa Cruz, la demógrafa Melvy Vargas y el economista Jorge Akamine. Al respecto, el viceministro de Planificación, David Guachalla, manifestó que Cuéllar y Santistevan no están acreditados para participar en la segunda etapa de la comisión técnica. Aseguró que por parte de la universidad cruceña existen dos delegados a quienes se entregó la documentación de la propuesta del INE. «Se tiene una amplitud bastante considerable y es importante que haya un diálogo franco, con un intercambio de argumentos técnicos. En cuanto a la documentación que están solicitando, se ha expuesto el avance del proceso, se ha entregado el cronograma impreso a todos los miembros acreditados», señaló la autoridad. A la vez, negó que se haya interrumpido a los delegados del comité cruceño, aseguró que en la primera etapa del encuentro se les otorgó la palabra para que expongan la propuesta. Aunque indicó que otros participantes observaron la intervención del experto porque no estaba en el marco del debate técnico. La reunión inició esta mañana bajo un rígido hermetismo, los participantes dejaron en el lugar de registro sus teléfonos móviles, no hay la presencia de medios de comunicación y cuenta con la participación del director del Celade, Simone Cecchini y Rolando Pardo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

