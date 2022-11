Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Queda de foguete Desafio econômico de Lula Hit eleitoral 13º salário Coreia do Norte volta a disparar mísseis, dizem sul-coreanos Foram lançados quatro mísseis balísticos de curto alcance no mar ocidental, informou a Coreia do Sul. Por g1

05/11/2022 05h35 Atualizado 05/11/2022

A Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos de curto alcance no mar ocidental na manhã deste sábado, informaram militares sul-coreanos, acrescentando que os mísseis voaram cerca de 130 km com altitude de cerca de 20 km.

A Coreia do Norte lançou uma série de mísseis esta semana, incluindo um possível míssil balístico intercontinental (ICBM) que falhou. Os disparos provocaram críticas severas dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão.

Os lançamentos de mísseis levantaram especulações de que a Coreia do Norte poderia estar se preparando para a retomada dos testes nucleares pela primeira vez desde 2017

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com