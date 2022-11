Construção de mil apartamentos dá nova vida ao antigo estádio das Antas

Entornointeligente.com /

Dentro de um ano, começam a ser entregues os primeiros 176 apartamentos do megaempreendimento Antas Atrium, que está a ser construído nos terrenos do antigo estádio das Antas, no Porto, e promete criar uma nova centralidade residencial na cidade. As obras correm a bom ritmo, sem sobressaltos de maior devido ao aumento dos preços e à escassez de materiais de construção. As vendas estão também em linha com a voracidade que o produto novo desperta no mercado.

Mais de 75% desta primeira fase do projeto já está comercializada, estando prestes a ser lançada a segunda etapa do investimento. No total, a joint-venture Quantico-Albatross vai despender 240 milhões para construir um novo núcleo habitacional no Porto, com mais de mil apartamentos, onde irão viver cerca de três mil pessoas dentro de seis a oito anos. Será uma nova vida para uma área de terrenos que, desde a demolição do estádio, estava quase abandonada.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

