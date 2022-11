CEO da Galp: «A origem da crise energética está no subinvestimento e não na guerra»

Entornointeligente.com /

A crise energética ainda está para durar e a Europa está especialmente vulnerável. É preciso investir em maior quantidade e velocidade. A era da energia barata acabou. Estas foram as mensagens-chave que Andy Brown, CEO da Galp, deixou, numa entrevista ao Dinheiro Vivo, realizada à margem da Web Summit, onde o responsável participou no painel «Energy in Europe: What»s next?» (Energia na Europa: o que se segue?, em tradução livre).

No que se refere à crise energética que a Europa está a atravessar, a «culpa», para Andy Brown, inside mais no subinvestimento do que na guerra na Ucrânia. É verdade que a Europa está a apostar nas energias renováveis e no hidrogénio, no entanto, é preciso avançar para a «execução» dos vários planos e programas anunciados. Mais precisamente, é preciso trabalhar mais «duro» – diga-se eficazmente – no licenciamento e nos incentivos.

