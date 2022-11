Casos y cosas raras de la política venezolana

Entornointeligente.com /

Está demostrado que si siembras maíz no vas a cosechar otra cosa, de igual manera, el coito de animales de diferentes especies muy pocas veces general un híbrido.

Hoy no es de biología o genética que aspiro reflexionar con ustedes sino de política, pero de alta política que se dedica a caracterizar a los rastreros politiqueros, sobre todo por la reciente publicación de un mapa de Latinoamérica pintado de rojo, en un intento desesperado de la dirigencia por «marcar la diferencia» aunque en el fondo y forma son iguales las extremas de ambos bandos que al coincidir «engendran» al fascismo mal llamado «izquierda neoliberal».

Tomando en cuenta que cada país tiene su propia naturaleza, avances y retrocesos, me voy a referir al caso venezolano para que cada quien haga su propio análisis comparativo.

Somos un país asediado desde que Chávez llegó al poder, aunque esto no fue motivo para frenar el avancer en la construcción de una nueva estructura económica, política y social mediante la Constitución de 1999, Chávez pasó del dicho al hecho.

Luego del crecimiento económico y la distribución del ingreso que mejoró la calidad de vida del pueblo venezolano, llegó la hora de los fariseos y saduceos, quienes con la retórica y símbolos de la izquierda, paralelo a la criminalización y persecución de los cuadros históricos, comenzó el retroceso a la cuarta república con el agravante de que ya estamos en los primeros países con un alto índice de pobreza extrema, consecuencia de la destrucción del estado de bienestar logrado bajo el liderazgo del Comandante Hugo Chávez.

Ya se, más de un jalamecate dirá que es por el bloqueo y las sanciones que tendría sentido sí la calamidad fuera una experiencia cotidiana para todos, pero no, la dirigencia de oposición y funcionariado del gobierno están «muy felices» porque ellos tienen el control de las fuentes de ingreso de divisas del país. Cuando estaba en pleno apogeo el cruce por la selva de Darién, me dediqué a observar todos los videos que pude y me consta, había gente que militaba en ambos bandos pero la dirigencia viaja por el mundo en primera clase sin ruborizarse, colocan en las redes sociales sus groseros privilegios que nunca podrán demostrar de donde obtuvieron porque nunca han trabajado.

Tampoco me quería referir al tema porque me desvía del punto central.

No se si somos el único país pero es un hecho público y notorio que aquí la supuesta izquierda neoliberal desde el gobierno y la derecha desde la supuesta oposición tienen un pacto macabro que pudiéramos llamar «neo punto fijo», está demostrado que en los últimos años lograron imponer la aplicación del plan de ajustes estructurales que no pudieron hacer adecos y copeyanos.

El asunto es que para preservar este sistema híbrido de la supuesta izquierda y la supuesta oposición, culpables unos del bloqueo y las sanciones y responsables los otros de la negligencia e ineptitud para evitar la destrucción del estado de bienestar, la impunidad y la corrupción que tantos muertos, desaparecidos y desplazados ha provocado en el corazón del pueblo, aplican la siguiente táctica y estrategia.

Desde Miraflores le imponen al TSJ unas sentencias leguleyas e inquisidores para «asaltar» las direcciones políticas de los partidos que no aplauden de forma mecánica las acciones impopulares del gobierno.

Ellos no juegan carritos, asaltaron direcciones políticas de los partidos políticos de la derecha y de la izquierda para montar un teatro, es decir; una oposición dirigida por sus socios y una alianza conformada por mercenarios.

Para «perfumar la mierda» y darle una imagen mediática de que fueron unos procesos judiciales solicitados por la militancia de los partidos, iniciaron unos procesos internos de «legitimación ilegal» de los partidos.

El asunto es de esta manera, cuando hay elecciones internas del PSUV al final gana la oposición porque ellos pueden elegir y ser elegidos, así que ellos tienen un raro largo ocupando espacios de dirección política y de ahí el salto hacia la dirección de gobierno. Es tan patético el neo pacto de Punto Fijo que, el PSUV se da el lujo de ceder espacios de gobierno en alcaldías y gobernadores cuyos titulares deberían estar presos por las sanciones, bloqueo, terrorismo, Monómeros, Citgo, nuestras reservas en oro, estamos hablando de más de 300 mil millones de dólares. Pero ellos gozan de inmunidad para la impunidad.

Para que entendamos la situación se los explico de esta manera, en el PSUV y oposición hay gente que ejerce «la doble militancia», aunque doble se refiere a dos, ellos tienen hasta tres y cuatro, según sea necesario para preservar el status quo.

Así que cuando hay procesos de elecciones internas, la gente que milita en el PSUV pero que al mismo tiempo son de oposición, participan, en este caso solo votan por la línea de los aliados de Miraflores.

Lo mismo ocurre con los partidos escamoteados a la dirigencia histórica de izquierda, calificados por Miraflores como «izquierdosos trasnochados y fracasados», claro que fracasamos, lo elegimos para que gobernara con la derecha y desviará el rumbo de Chávez.

En esos partidos que fueron reducidos a la condición de franquicias, también participa la nómina del PSUV para elegir a los más rastreros de una dirigencia mercenaria que no tiene militancia.

Por la situación antes descrita, que aspiro me haya explicado bien, es que vivimos la situación de calamidad nacional, por un lado la dirigencia del gobierno con la retórica de que son los hijos de Chávez y por el otro, la misma dirigencia que escupe mentiras termina de destruir las conquistas populares logradas bajo el liderazgo responsable de Hugo Chávez.

Por eso perdieron la credibilidad, la confianza y el respeto, por eso van rumbo a la cloaca de la historia con el agravante de que lograron generar el odio gratuito hacia el socialismo y chavismo, algo muy peligroso porque aquí ambos bandos tienen que ser desalojados del gobierno y del poder.

¡Bolívar y Chávez Viven!

