«Cali debe ajustarse a una realidad»: Abel Aguilar en charla con El País

Abel Aguilar no se olvida de Cali y del Deportivo Cali. El volante bogotano, que se formó en la cantera azucarera, que debutó con la camiseta verde y que luego llegó a Selección Colombia y al fútbol europeo, habló de la actualidad del equipo azucarero, pero también del proyecto que viene liderando para capacitar líderes de zonas vulnerables.

¿De qué se trata Capi FC, la iniciativa de la Fundación Selección Colombia?

La idea es ver lo que hay detrás del fútbol, tanta gente que en zonas de conflicto utiliza este deporte para sacar a los niños de la violencia y de la droga; el objetivo es capacitar a esos líderes que aman el fútbol y que la información que han recibido en esta edición en Cali, la lleven a sus comunidades.

¿Cómo seleccionaron a los líderes?

Se hacen convocatorias, también hay una red de fundaciones en todo el país, muchas de ellas de jugadores, y de allí se escogen los líderes que vienen. En Cali estuvieron 30, hubiésemos querido que fueran más, pero se trabajó con ellos y esperamos que la información que se les dio sea la ideal.

Durante su estadía en Cali seguramente se ha empapado de la situación del equipo ¿Qué opinión tiene?

No es fácil y la esperanza es que mejore; hay que tener paciencia cuando los resultados no se dan. En estos casos se genera mucho negativismo, pero hay que creer y mirar todas las áreas para ver en qué se está fallando. Es el momento de que hinchas, directivos y jugadores se una para que el club se estabilice y se ajuste a una realidad.

¿A qué atribuye que un equipo que ha sido buen vendedor de canteranos, esté hoy con una deuda altísima?

Seguramente han fallado muchas cosas. Cuando desde un área se rompe algo, eso se convierte en una cadena que empieza a afectar a las demás. El Cali ha sido vendedor de jugadores, entonces hay que revisar para saber por qué se ha llegado a esta situación.

¿Máyer Candelo se apresuró en tomar el equipo o era su tiempo?

Él vio que era la oportunidad y se preparó para eso; el que los resultados no se den hace parte del fútbol. He visto muchos entrenadores que en su primera o segunda experiencia no les ha ido bien, pero luego han encontrado un sitio donde se han sentido mejor y hoy son exitosos a nivel mundial. Máyer tomó la decisión creyendo que era el momento; no fue así, pero queda un aprendizaje que le va a ayudar en su proceso de formación. Lo conozco y sé que le va a ir bien.

Candelo se suma a lo vivido por Mario Yepes como DT del Cali. ¿Por qué los referentes no pudieron con el equipo?

Uno como técnico debe reconocer la estructura a donde va, si va con lo que uno piensa y con lo que uno cree. Yo tengo una manera de pensar y visualizo mi proceso de una forma diferente. Pero no creo que ellos se hayan quemado, hay entrenadores que necesitan vivir experiencias negativas para mejorar. Estoy seguro que ellos van a volver y van a aportar muchísimas cosas.

Pasando a la Selección, no se clasificó al Mundial y la gente pide el recambio generacional ya. ¿Está de acuerdo?

No, debe ser paulatino porque la Selección no es fácil, jugar ahí tiene un peso muy grande y por eso se necesita de jugadores experimentados y jóvenes. Ahora se le está dando un proceso interesante que puede funcionar.

¿Qué piensa cuando se quiere jubilar a Falcao y a James de la Selección?

Son jugadores que le han dado muchísimo a la Selección y que todavía tienen para aportar dentro y fuera de la cancha. Son de admirar por su trabajo y estoy seguro que van a seguir aportando desde su experiencia.

¿Fue un error de James haberse ido al fútbol de Catar?

Cada uno escoge a dónde ir, no podría decir si se equivocó; de pronto quería vivir esa experiencia, algo diferente a lo que estaba acostumbrado y eso lo ha fortalecido. Ahora está en Grecia, ha hecho goles, suma minutos y todo lo que ha vivido lo va a potenciar y eso beneficiará a la Selección.

La gente dice que está en otro cuento. ¿Se magnifica todo por ser James?

Cuando un jugador como James que es referente, hace algo, se nota mucho más. Haber sido goleador de un Mundial y jugar en varios de los mejores equipos del mundo, por supuesto que los focos se centran en él. La vida privada es problema de cada uno, yo lo conozco y sé que es un jugador de carácter que va a volver a su nivel.

¿Habla con él sobre el pase para el golazo ante Uruguay en el Mundial de Brasil?

Cada que hablamos le digo que me tiene que reconoce algo de esa jugada (Risas)… la verdad es que recordamos eso y otras jugadas porque fue emocionante ese Mundial, cada que puedo veo ese gol y me gusta que la gente todavía disfrute de esa acción.

Datos

Abel Aguilar estuvo desde el 2002 hasta el 2005 en el Deportivo Cali, porque rápidamente fue transferido junto con Cristian Zapata, al Udinese de Italia.

Aguilar jugó en equipos de Italia, España, Francia y Portugal; tuvo un paso por la MLS, con el Dallas.

Cerró su carrera jugando en el 2019 en Unión Magdalena, con el que hizo buena campaña.

