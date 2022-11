Banco de Venezuela de mal en peor

Entornointeligente.com /

Cada día que pasa muchos venezolanos nos preguntamos que sucede con este Banco que hay detrás de la medidas o decisiones que toma, que perjudican a los clientes, que cada día pareciera más un Banco de sistema capitalista en vez de ser un aliado para los venezolanos.

Por ejemplo hace unos tomó la decisión de que los montos mínimos de retiro en dólares es de $ 200,00 a quien favorece y a quien perjudica, pues al pueblo, porque lo estrangula porque ese venezolano que al menos puede comprar $ 50 cuanto tiempo tiene que esperar para poder retirar la cantidad mínima y es el único banco que toma este tipo de decisiones arbitrarias.

Otra decisiones absurdas es la negativa de no aumentar las tarjetas de crédito según están revisando la posibilidad si pero esta como el cartel que dice: «HOY NO FIA MAÑANA SI » caramba que tan difícil es que este Banco pueda aumentar las tarjetas de crédito y darle a muchos venezolanos una buena noticias en estas navidades yo me pregunto de cuanto será el limite de las tarjetas de crédito de la junta directiva.

Los descuentos fantasmas de una póliza de seguro que siguen afectando a los adultos mayores y que hasta la fecha el Banco de Venezuela guarda un total hermetismo claro porque SUDEBAN es su aliado.

La inoperatividad de sus telecajeros es otro hecho que este Banco ha descuidado en los últimos años ya que los mismos se convirtieron en adornos y que no exista un plan para recuperar lo poco pero esta pendiente de otras cosas.

Los problemas de su plataforma cuando colapsa producto de que los clientes en su mayorías trabajadores públicos cobran sus beneficios es decir los aguinaldos y si le sumamos la misión imposible de comprar divisa caramba quien estará detrás de estos hechos porque quien diseña el software de todas esta plataforma, misterio de la ciencia.

El poco personal que existe en la gran mayoría de sus oficinas y que muchos han tenido que irse por el poco sueldo que paga y lo mucho que exigen.

El deterioro de muchas de sus sedes es otro factor que afecta porque antes se veían que invertían para que las misma luzca impecables ahora parece que las dejan a la suerte de Dios

En fin este Banco que se jacta de ser el primer banco en todo por el número de clientes pues la realidad es otra, que afecta a miles de venezolanos y un grupito es que se beneficia con celulares corporativos, viajes tarjetas de crédito sin límite, sin descuentos fantasmas etc.. ojalá que el Presidente Nicolas Maduro se diera cuenta que este Banco dejó de ser lo que hace mucho tiempo debió ser , algún día se descubrirá todas las irregularidades, algún día

GRACIAS MIL GRACIAS APORREA LA VOZ DEL PUEBLO

