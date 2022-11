Autoridades siguen sin encontrar una solución para la crisis de la compra del Soat

Entornointeligente.com /

El día de ayer se llevó a cabo una reunión con representantes del Ministerio de Transporte, motociclistas, empresarios y gobierno local con el fin de encontrar salidas a la problemática del Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).

Pero el resultado fue decepcionante para los motociclistas porque no se presentó una solución de corto plazo para acceder, con mayor facilidad, a la compra del seguro, pues sigue la queja reiterada de que hay muchas trabas para realizar este trámite.

Emiro Castro Meza, director Nacional de Transporte y Tránsito, explicó en la reunión que no hay una pronta alternativa para superar la actual crisis, que no solo toca a Cali, sino también a otras ciudades.

«Ahorita la solución a corto plazo es presionar a las aseguradoras para que vendan los seguros y eso ya lo estamos haciendo», dijo.

Agregó que una salida a la problemática, que está pensando el Gobierno, es igualar el manual tarifario entre lo que pagan las aseguradoras por un tratamiento en salud y lo que cancelan las EPS por el mismo.

Lea además: La millonaria cifra que recibe Cali por las fotomultas: este año han detectado 164.430 infracciones

Actualmente, las tarifas de las empresas de seguros son más altas, lo que propicia actos de corrupción y fraude, hechos que se han denunciado.

Los voceros de la Asociación de Clubes de Moteros expresaron su gran frustración porque no han obtenido una respuesta concreta frente a la problemática.

«El día de hoy (ayer) nos dijeron que hay que esperar a finales de mes para solucionar una parte del problema y realmente para nosotros esta situación es muy decepcionante. Nosotros necesitamos respuestas inmediatas», expresó Paola Sánchez, líder de la Asociación de Clubes Moteros en Cali.

En Cali hay 13 puntos autorizados para comprar el Soat que no dan abasto. Asimismo, hay problemas en las páginas web de las aseguradoras por el alto tráfico.

Julián Forero, quien hace parte de la mesa nacional de los motociclistas, también manifestó su descontento con la situación.

«Desafortunadamente en este país muchas veces este tipo de reuniones no prosperan, y no por la voluntad de los motociclistas sino por la decisión del Gobierno Nacional de no querer dar soluciones prontas a una problemática nacional», dijo Forero.

Frente a esta situación, el gremio de los moteros exigió que se reduzcan los operativos de control de las autoridades que piden el Soat, no obstante, Gustavo Albero Ibarraga, representante de la Secretaría de Movilidad de Cali, en la reunión, explicó que por norma esto no se puede.

«Nosotros no podemos comprometernos a que vamos a reducir el control con lo que respecta a la movilidad», dijo, sin embargo, agregó que seguirán las reuniones en busca de salidas.

Le puede interesar: Caleños se quejan por presencia de ratas en separador vial de la Carrera 66 con Pasoancho

Los motociclistas aseguraron que en los próximos días se realizarán movilizaciones en todo el país, con el propósito de que se aceleren las soluciones.

Al respecto el presidente de Asemotos, Agustín Bernal señaló que se requiere en definitiva un estudio a profundidad que permita ir a la raíz del problema para que no se siga generando un desangre del Soat en las clínicas y ejercer control en las escuelas de conducción para que realmente cumplan su rol.

«El desangre que vive el Soat por parte de algunas IPS – clínicas lo han convertido en una estafa puesto que dicho seguro que debería en términos normales solventar los gastos médicos en caso de accidentes de los motociclistas, es exprimido en intervenciones médicas innecesarias, muchas de ellas que ni siquiera están relacionadas con las motos. La corrupción en dichas instancias es alarmante e insostenible, por lo que se requieren acciones inmediatas en defensa de la salud de los motociclistas».

Así mismo el presidente de Asemotos afirmó que «aunque los Centros de Enseñanza Automovilística son controladas por la Superintendencia de Transporte y deberían ser vigiladas por el Sistema de Control y Vigilancia, Sicov, tienen un sistema de vigilancia muy precario pues aunque incrementaron medidas como el reconocimiento dactilar, entre otros sistemas tecnológicos, el 90% de los motociclistas no realizan los cursos de conducción y sin embargo obtienen su pase porque burlan los controles y falsifican su asistencia».

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com