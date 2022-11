Arturo Banus le muestra «El Camino»

Entornointeligente.com /

Por Luis Felipe Baca Arbulu

Arturo Banus sigue demostrando porqué se le considera como uno de los ingenieros de sonido y productores musicales más respetados de Venezuela en la actualidad. Es el coproductor e ingeniero de mezcla del nuevo disco de Malanga, cuyo primer sencillo promocional, titulado «El Camino», salió a la luz el pasado 28 de octubre y desde entonces ha generado los mejores comentarios, tanto porque representa el regreso de una agrupación tan trascendental para el pop-rock venezolano, como por el sonido que ofrece, del cual los propios integrantes manifiestan sentirse asombrados.

El Camino se puede disfrutar en el siguiente link de YouTube: https://youtu.be/RriNFUSJ8Z0

«Rudy tuvo la idea de traer a Arturo Banus, un músico con un talento impresionante, él fue quien mezcló el tema y también fue el ingeniero de guitarras, con él Rudy terminó de grabar las guitarras en Chicago. Arturo logró un sonido con el cual nosotros todavía estamos alucinando con lo que escuchamos, arrancan las canciones y decimos «¿estos somos nosotros?», de lo impresionados que quedamos (….) Arturo Banus ha logrado que esta producción suene moderna, diferente, que tenga esa onda ochentosa que le gusta al público de diferentes generaciones «, expresó el cantante de Malanga, Aristides Barbella .

Por su parte Arturo Banus afirma que: » El Camino , como canción significa mucho para Malanga, es su primer single en esta nueva etapa y le pusimos mucho cariño al trabajo de producción. También fue el primer tema que trabajé con ellos y el que consolidó la visión mutua para poder trabajar juntos. Ellos querían tener una onda ochentera pero a la vez moderna, inclinándose hacia el pop, pero que sonara con fuerza. Por mi parte, quise mantener la parte rock de Malanga y a la vez cuidar su legado y sonoridad a los cuales los fans están acostumbrados, pero agregándole contundencia que marque la diferencia con sus trabajos anteriores».

El joven ingeniero está emocionado por el resultado general que obtuvo con el nuevo disco de la agrupación y que saldrá en 2023: «El disco de Malanga fue un reto personal ya que normalmente trabajo con rock más pesado y me tocó salirme de mi zona de confort. Pero la satisfacción que me trae es que se logró el disco, suena espectacular y que figuras con la gran trayectoria de Malanga te validen, disfruten de tu trabajo y crean en ti. Eso significa mucho. Además de que sé que los fans van a disfrutar mucho este regreso de la banda y me enorgullece ser parte de ello».

También manifiesta sentirse muy agradecido por la oportunidad que le brindó Malanga de formar parte de su equipo, pero que también representa una gran responsabilidad, en ese sentido agrega: «Siempre es un reto mezclar una banda que ya tiene su identidad, ya que me gusta ser muy respetuoso, pero a la vez quiero dejarles mi marca y poner sobre la mesa posibilidades que quizás antes no habían explorado».

Sobre sus planes futuros, Banus trabaja en lo que será el próximo material de Lasca (proyecto solista del bajista de Malanga), que verá la luz en la primera mitad de 2023. También tiene a su cargo la producción, mezcla y masterización del nuevo disco de la banda de metal extremo Krueger, la cual cuenta con más de 30 años de trayectoria. Vale recordar que en 2019 obtuvo su primera nominación a los Pepsi Music Awards con el grupo Shangri Suite, en la categoría «Mejor disco de rock», el cual produjo y mezcló.

Entre 2018 y 2019, trabajó con varios artistas, pero lo más importante fue que escribió, tocó la guitarra, produjo, grabó y mezcló el álbum del grupo Blacklist Regulars, titulado «Through the blast», que obtuvo un contrato discográfico con el sello estadounidense «Pavement Entertainment», lo que generó múltiples giras por EEUU, incluyendo la participación en el famoso festival SXSW en Austin, Texas, así como diversos espectáculos con los internacionalmente aclamados Powerman 5000, Joan Jett, Blue Oyster Cult, Adelitas way, Saving Abel y Citizen Zero.

