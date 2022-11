Arte en las uñas: 11 ideas de manicura francesa degradada como las baby boomer que triunfan allá donde van

Entornointeligente.com /

A estas alturas, no hay beauty adicta que no sepa que la manicura francesa es una de las que más triunfan en este momento. Esa que tanto triunfó a finales de los 90 y los años 2000 está en pleno auge y prueba de ello, no solo es que las más clásicas lo están petando, sino que ha ido evolucionando en otros diseños como las manicuras francesas negras y de otros colores o las degradadas, entre las que las baby boomer son las reinas.

Así, os queremos dar un puñado de ideas que seguro se acoplan a la perfección a vuestro estilo y que os animáis a pedírselas a vuestra manicurista de confianza o, por qué no, a hacerla vosotras mismas en casa con un buen kit de manicura.

Por concepto las baby boomer son las manicuras que combinan únicamente los tonos principales de la manicura francesa, es decir, el blanco y el porcelana, pero en lugar de estar marcada la línea de la punta, lo que se crea es un efecto degradado que da lugar a un acabado precioso y muy elegante, incluso más natural.

Se trata de un estilo que perfectamente podemos lucir en uñas más largas o más cortas, incluso en aquellas que limamos más cuadradas o más en pico. Cualquier opción es ideal.

Degradado de colores

Sin embargo, más allá de las manicuras ´de colores más clásicos, también podemos sumar tonalidades que las harán más divertidas y se adaptarán a nuestro estilo. Así, tenemos ideas en que las puntas las podemos poner en tonos rojos.

O en tonos más oscuros creando un contraste de lo más curioso.

Sin que falten los tonos pastel…

O aquellas en las que juguemos con paletas de colores mucho más variadas y que van más allá del tono porcelana de base.

Donde podamos incluir más de dos tonos de esmaltes de uñas haciendo un degradado desde diferentes tonos de rosa hacia otros como el amarillo. un diseño ideal de cara al buen tiempo…

Aunque los tonos más oscuros también consiguen resultados increíbles, las cosas como son.

Y un diseño en tonos burdeos que no nos puede gustar más es este en el que el degradado va del rojo al granate más intenso con un acabado precioso.

Degradado con glitter

Y, por supuesto, no nos podía faltar esta idea que es de lo más festiva y nos encanta y no es otra que aprovechar ese degradado natural, para sumar un poco de brillo de diferentes maneras. Aquí tenéis un par de ideas que son ideales como concentrándolo en la punta únicamente y ya de por sí se crea ese efecto degradado.

Como una especie de top coat en toda la uña de manera que se suma brillo y las hace más especiales.

