7 dias, 7 propostas pelo chef Luís Barradas

1. Exposição

Festa da Ilustração 2022, Setúbal

Domingo, 6 de novembro

Quinze exposições, um concerto, sessões literárias e uma feira da festa, fazem parte do programa da Festa da Ilustração de 2022. Destaco a Riscos Climáticos no Território da Arrábida. Esta exposição do ilustrador Luís Cavaco desenhou um mapa da região da Serra da Arrábida, que preencheu com alertas para os riscos climáticos a que aquele território está sujeito, sendo esta exposição igualmente um alerta para os perigos que enfrentamos. A exposição está patente no Museu do Trabalho Michel Giacometti até dia 6 de novembro e a entrada é gratuita.

2. Filme

Às Segundas ao Sol

Segunda, 7 de novembro

Segunda é dia de cinema. Os preços sempre foram mais baratos, então sempre tive o hábito de começar a semana com cinema. Nem de propósito: proponho um filme que se chama Às Segundas ao Sol . Uma cidade portuária da Espanha é assolada pela crise financeira, o que faz com que a sua principal indústria naval demita vários dos seus funcionários. Eles encontram consolo num bar e tentam reerguer-se lá. Lançado a 27 de setembro de 2002, este filme é do realizador Fernando Leon de Aranoa e ganhou, entre outros, o Prémio Goya de Melhor filme e de Melhor Ator para Javier Bardem.

3. Mercado

Mercado do Livramento, Setúbal

Terça, 8 de novembro

Visitar o Mercado do Livramento pela manhã é sempre um bom plano. É uma verdadeira montra do triângulo gastronómico que é Setúbal, Azeitão e Palmela. A variedade de frutas e legumes, dos queijos e peixes é incrível, passando também pela qualidade da carne no Talho da Luz ou no Talho do Porco Preto, onde já pode encontrar desde o Porco ibérico a carnes maturadas. Não esquecendo o pão cozido em forno de lenha do Faralhão ou as maravilhosas azeitonas que lá se encontram. Termine a visita com uma bifana no Ramiro ou se quiser um pequeno-almoço um pouco mais saudável tem o Bloomy Market, onde encontra várias opções glúten free, vegan ou vegetarianas.

4. Queijos

Queijaria Simões

Quarta, 9 de novembro

Visite a queijaria Simões na Quinta do Anjo por volta das 9h. É sempre uma boa hora para ainda apanhar a produção do famoso queijo de Azeitão, apesar dos puristas afirmarem que a partir de Camarate já não é região DOP. O Rui Bolinhas para mim ainda faz o melhor queijo, bem como o requeijão e umas relíquias com 24 meses de cura que eu adoro utilizar nos meus cozinhados. Muito perto tem a casa Horácio Simões onde pode provar uns maravilhosos moscatéis e alguns doces regionais.

5. Passeio

Pelo rio Sado

Quinta, 10 de novembro

Vá até à empresa Vertigem Azul e tenha uma experiência única que guardará para sempre. Empresa pioneira na observação dos Golfinhos do estuário do Sado, opera desde 1998 com a oferta de programas no estuário do Sado, Costa de Troia e Arrábida. A Vertigem Azul promove passeios diários a bordo dos seus veleiros catamarãs, quer em regime individual, quer para grupos privados. Têm uma oferta diversificada de programas. Em grupo, ou em privado, venha conhecer os Golfinhos do Sado, descobrir a costa da Arrábida e de Troia, os segredos do Estuário do Sado, a bordo dos seus veleiros catamarãs. Aproveite o bom tempo no verão, as paisagens idílicas da região e um bom mergulho no mar! E no inverno, descubra as espécies de aves migratórias que aqui passam, entre as quais os emblemáticos flamingos.

6. Estuário

Cais Palafítico da Carrasqueira

Sexta, 11 de novembro

A maré baixa no Cais Palafítico da Carrasqueira é uma imagem que tem corrido mundo. Fica na Reserva Natural do Estuário do Sado e é daquelas construções que maravilham qualquer um. Como as marés são muito acentuadas, no Estuário do Sado, os pescadores sentiam enorme dificuldade em transpor o lodo do leito para chegar às águas do rio. Até que alguns pescadores, em meados do século passado, tiveram a ideia de construir um passadiço de madeira para contornar este obstáculo da natureza e aceder mais facilmente aos seus barcos. A atividade piscatória ficou enormemente facilitada e assim nasceu o Cais Palafítico da Carrasqueira. Um passeio até lá pela manhã ou fim de tarde promete umas belas fotografias, seguido por um almoço ou jantar no restaurante A Escola , onde pode provar todo o receituário de caça e comida tradicional alentejana, com uma garrafeira a condizer.

7. Serra

Subida à Arrábida

Sábado, 12 de novembro

Chef Luís Barradas

Esta é uma caminhada que tradicionalmente na zona de Azeitão e arredores sempre se fez na Sexta-feira Santa na companhia de família e amigos, mas, porque não, fora deste dia? Aliás, devido à grande afluência de pessoas, por vezes torna-se muito confuso subir à serra na Sexta-feira Santa. Se poder, comece pelos Picheleiros, junto à Vila Nogueira de Azeitão e desfrute com toda a calma da paisagem, seguindo os trilhos indicados e descendo depois pelo Convento até á praia do Portinho da Arrábida. Almoce no Restaurante «O Farol «, quase com o pé de molho, e tem duas hipóteses: ou pede a algum amigo que o vá buscar ou deixa o carro antes da caminhada para depois poder voltar. Pode então desfrutar das vistas da Serra da Arrábida pela estrada acima, em direção a Setúbal, ou por Azeitão, onde pode ainda lanchar ou jantar cedo no Wine Corner By JMF.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

