Zona de Campeones: un trabajo organizado para sembrar generaciones que cambian una comunidad

Emilin Piña Mogollón LA PRENSA DE LARA.- Al oeste de la ciudad de Barquisimeto, en la comunidad La Municipal, se encuentra la iglesia MCM , Misión Cristiana para el Mundo, iniciada por los esposos Keison Carrillo y Belkis de Carrillo, quienes han dado más de veintidós años de dedicación para su construcción y crecimiento, generando frutos que, a pesar de la situación económica del país, demuestra las capacidades de una comunidad orientada a mejorar sus condiciones de vida con las buenas costumbres, amor al prójimo y respeto.

La transformación de un país es el resultado de una sociedad que busca mejorar sus condiciones por medio de la colaboración de sus propios integrantes, sin embargo, a diferencia de muchas de las iglesias que tienen la importante labor de mejorar la vida de los adultos, MCM dedica gran parte de sus capacidades a trabajar en pro de los niños y niñas de su comunidad, siendo para la iglesia el proyecto más importante.

Actualmente, la iglesia tiene un ministerio llamado Zona de Campeones , dedicado a fomentar el desarrollo personal y crecimiento espiritual, cultivando la constancia y dedicación basados en el cristianismo, haciendo de los infantes y jóvenes, los hombres y mujeres éticos y morales del futuro, con cultura de trabajo para el mejoramiento de su comunidad.

Zona de Campeones es el resultado de los proyectos de años anteriores que proporcionaron un cúmulo de herramientas a esos jóvenes que ahora forman parte de este ministerio que fomenta el desarrollo integral de las nuevas generaciones de su comunidad.

Una generación sana es el resultado de tomarse el tiempo, dedicación y ser consecuente en integrar valores familiares y sociales a los que ahora son las personas más importantes de la sociedad: los niños y niñas.

He tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones la Iglesia MCM y he podido constatar cómo ha crecido y aprovechado el recurso más valioso que tiene una comunidad, su gente. Las instalaciones que proporciona esta iglesia, junto con una excelente administración de los recursos y la logística necesaria, están condicionadas de la mejor manera para ser aprovechadas para el desarrollo de La Municipal. Desde instalaciones deportivas, comedor social, salones para tareas dirigidas, centros de oración y conexión espiritual, etc., se marca la diferencia en los primeros años de infancia y en la juventud, haciendo cambios desde la raíz.

Hace poco, la Iglesia celebró la Octava Convención internacional de Zona de Campeones , donde se reunieron los integrantes de este ministerio en conjunto con la comunidad y todos los niños que se benefician del proyecto, y en las palabras del Apóstol Keison dirigidas a los niños, niñas y jóvenes, hizo referencia a ellos como los profesionales del futuro que harán de su comunidad y su país algo mejor de lo que lo encontraron: serán los arquitectos, pastores, alcaldes, gobernadores y presidentes con temor a Dios, una visión ambiciosa, pero para nada fuera de la realidad.

